طقس الغد مائل للحرارة والعظمى تسجل 35 درجة

30 أغسطس 2018 - 02:10 م

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كل أنحاء الجمهورية غدًا الجمعة 31 أغسطس.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار جنوبا نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة بالقاهرة العظمى 35 والصغرى 25 ، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 ، ومطروح العظمى 31 والصغرى 25 .