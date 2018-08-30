مقتل العشرات فى اشتباكات بين الميليشيات بليبيا

30 أغسطس 2018 - 02:15 م

تقول السلطات الليبية إن عشرات الأشخاص قتلوا وأصيب آخرون هذا الأسبوع في اشتباكات بين الميليشيات المتصارعة في العاصمة، طرابلس، واندلعت الاشتباكات، في الضواحي الجنوبية للمدينة.

وقال سكان محليون لـ"بي بي سي" إن عددا من الأسر لا تزال عالقة بسبب الاستخدام العشوائي للأسلحة الثقيلة، من بينها الصواريخ والدبابات والرشاشات المضادة للطائرات.

ويقول مراسل "بي بي سي" في شمال أفريقيا إن العاصمة، طرابلس، تشهد الآن إحدى أسوأ المعارك المتواصلة بين المليشيات المتصارعة منذ عام 2014.

وحث سفراء فرنسا وإيطاليا وبريطانيا في ليبيا، في بيان مشترك، الجماعات المسلحة على الدخول في حوار سلمي.

وقد غرقت ليبيا في الفوضى والصراع المسلح بين جماعات متنافسة منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمالي الأطلسي للاطاحة بحكم الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي عام 2011.

وترى عدد من الدول أن استقرار ليبيا ضرورة لمواجهة تهديدات "إرهابية". وثمة آمال بأن يساعد ذلك في التعامل مع مشكلة الهجرة غير القانونية التي تأتي إلى أوروبا عبر ليبيا.