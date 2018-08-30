  • الخميس 30 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر03:24 م
بحث متقدم
صباحى

صباحي يواجه صحيفة قومية بهذا الرد

تامر الرفاعي

شاهد.. مصر وأمريكا تنفذان تدريبات "النجم الساطع 2018"

صلاح

"صلاح" يتفوق على "رونالدو" كأفضل لاعب أوروبي

تحطم طائرة

مصرع 17 شخصًا في تحطم طائرة عسكرية بإثيوبيا

صلاح

"صلاح" على موعد مع لقب تاريخي الليلة

نوح : الدعاء الآن واجب للسيسي

نوح: الدعاء الآن واجب للسيسى

كوكا

"كوكا" يكشف حقيقة غائبة في أزمة "صلاح"

تسجيل نادر لعبد الناصر يخطب في جموع الإخوان

تسجيل نادر لعبد الناصر يخطب فى جموع الإخوان

الدولار فوق 16 جنيه في السوق السوداء

ضربة صينية تغرم أمريكا نحو 5 مليارات دولار

أديب وعكاشة

عكاشة: "إزاي اقعد فى بيتى وأنت تبقى أغلى إعلامى"

مقتل العشرات فى اشتباكات بين الميليشيات بليبيا

عرب وعالم

اشتباك مسلح في ليبيا (أرشيفية)
اشتباك مسلح في ليبيا (أرشيفية)

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

مصرع وإصابة 12 في حادث تصادم بسلطنة عمان

#

سلفية القاهرة والإسكندرية.. صراعات السر تخرج إلى العلن

#

مشاجرة تنتهي بمقتل مبلط سيراميك

#

مشاجرة بالأسلحة النارية فى العجوزة

تقول السلطات الليبية إن عشرات الأشخاص قتلوا وأصيب  آخرون هذا الأسبوع في اشتباكات بين الميليشيات المتصارعة في العاصمة، طرابلس، واندلعت الاشتباكات، في الضواحي الجنوبية للمدينة.

وقال سكان محليون لـ"بي بي سي" إن عددا من الأسر لا تزال عالقة بسبب الاستخدام العشوائي للأسلحة الثقيلة، من بينها الصواريخ والدبابات والرشاشات المضادة للطائرات.

ويقول مراسل "بي بي سي" في شمال أفريقيا إن العاصمة، طرابلس، تشهد الآن إحدى أسوأ المعارك المتواصلة بين المليشيات المتصارعة منذ عام 2014.

وحث سفراء فرنسا وإيطاليا وبريطانيا في ليبيا، في بيان مشترك، الجماعات المسلحة على الدخول في حوار سلمي.

وقد غرقت ليبيا في الفوضى والصراع المسلح بين جماعات متنافسة منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمالي الأطلسي للاطاحة بحكم الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي عام 2011.

وترى عدد من الدول أن استقرار ليبيا ضرورة لمواجهة تهديدات "إرهابية". وثمة آمال بأن يساعد ذلك في التعامل مع مشكلة الهجرة غير القانونية التي تأتي إلى أوروبا عبر ليبيا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عن محمد صلاح واتحاد الكرة والمشير !

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

حصيلة الضرائب المبعثرة !

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» يتفاجأ بزوجته "بطلة" لفيلم إباحى
» ارتفاع جديد في أسعار الذهب
» رؤيا من الشيطان
» تفاصيل كارثية بواقعة التهام سيدة لفم ابنها الرضيع
» جندي أمريكي يزود داعش بطائرة بدون طيار
» خطيبة طالب الرحاب: "أنا بريئة.. وبابا السبب"
» شاهد.. فيديو مسرب لزفاف نجل الزعيم
» سرقة بيانات ملايين الأشخاص مقابل 56 ألف دولار
» "رونالدو" يغيب عن منتخب بلاده.. تعرف على السبب
» سبب غريب وراء انتحار طفل بعد أيام من التحاقه بالصف الرابع
» المعلمة "كيم كاردشيان" تعترف باعتدائها جنسيًا على التلاميذ

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:08

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
زرع قرنية
حقوق الانسان
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة