محافظ الغربية الجديد : الرئيس كلفنا بمشروعات تخدم المواطن

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في أول تصريح له عقب إعلان توليه منصب محافظة الغربية، قال اللواء مهندس هشام السعيد محمد، إنه والمحافظين الجدد خلال لقائهم بالرئيس عبد الفتاح السيسي تم تكليفهم بعدة مهام وتكليفات هدفها خدمة المواطن وتحسين حياته اليومية.

وقال محافظة الغربية إنه يقوم الآن بتسليم وإنهاء إجراءات عمله في مطار القاهرة، وسيقوم بالقدوم إلى المحافظة يوم الجمعة وأداء الصلاة في مسجد السيد البدوي.

يذكر أن اللواء هشام السعيد حاصل علي بكالوريوس هندسة حاسب آلي بالكلية الفنية العسكرية وماجستير هندسة حواسب بكلية الهندسة جامعة عين شمس.

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