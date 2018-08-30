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غواصون يتضامنون مع "صلاح" بهذه الطريقة

الرياضة

غواصون يتضامنون مع "صلاح" بهذه الطريقة
غواصون يتضامنون مع "صلاح" بهذه الطريقة

عبد القادر وحيد

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تضامن

الغردقة

محمد صلاح

غواصون

حمل قميصه

عبر عدد من الغواصين عن حبهم وتقديرهم لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، في أزمته الأخيرة مع اتحاد الكرة من خلال الغوص بالقميص الخاص بفريقه الذي يحمل اسمه تحت الماء بإحدى جزر مدينة الغردقة، رغبة منهم في توصيل دعمهم له في أزمته الأخيرة.

جاء هذا عقب الأزمة بين نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح والاتحاد المصري لكرة القدم، والتي تعود إلى عدة أشهر، حيث بدأ التصعيد الأخير فيها بتغريدة لصلاح يقول فيها إن الاتحاد "يتجاهل رسائله"، وهو الأمر، الذي نفاه الاتحاد لاحقًا قائلًا: إنه لم يتلق أي اتصالات أو رسائل من أي من لاعبي المنتخب المصري، وبالأخص من جانب محمد صلاح، ووجه الاتحاد المصري انتقادات "ثقيلة" لمحاميه ووكيل أعماله رامي عباس.

بينما رد صلاح على اتحاد الكرة في 3 مقاطع فيديو على حسابه الشخصي بموقع «فيس بوك»، وتطرق لبعض «المطالب»، التي أرسلها للاتحاد، مؤكدا أنه لا يرغب بالحصول على حراسة شخصية له وحده، بقدر رغبته بتوفير الحراسة والأمان للمعسكر بشكل كامل، حتى يتسنى له الحركة بحرية داخل المعسكر.

وضرب «صلاح» كمثال منعه من قبل المسئولين في المنتخب من النزول، لتناول وجبتي الإفطار والسحور خلال شهر رمضان، في مايو الماضي، بسبب «تواجد عدد كبير من الأشخاص في قاعة الطعام بالفندق»، وهو أمر لم يتقبله، كما أبدى استياءه من محاولة تشويه سمعته والتشكيك بوطنيته، وهو الأمر الذي نفاه النجم المصري تمامًا.

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