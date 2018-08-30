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والد قتيل الوراق يروى تفاصيل ذبح ابنه أمام عينيه

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قتيل الوراق
قتيل الوراق

إيمان هاني

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روى الحاج سعيد والد الشاب سامي سعيد قتيل الوراق، تفاصيل ذبح نجله على يد بعض الشباب الذين يتاجرون في المواد المخدرة.

وقال "سعيد" خلال تصريحاته لبرنامج "أمن مصر" مع الإعلامي حسن محفوظ، المذاع على فضائية "ال تي سي" إن هؤلاء الشباب قاموا بالتوجه إلى منزله وافتعال مشاجرة بينه وبين نجله، مضيفًا: "كتفوا ابني قدامي ونزلوا فيه ضرب.. وواحد فيهم راح مطلع سلاح أبيض وذبح ابني قدام عينيا".

وتابع  أن أهالي المنطقة حملوا ابنه على دراجة بخارية وقاموا بالتوجه إلى مستشفى الساحل، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل أن يدخل المستشفى، قائلًا: "حسبي الله ونعم الوكيل، ابني راح مني".

 ودخل والد المجني عليه في نوبة بكاء شديدة قائلًا: "ابني اذبح قدام عيني ومعرفتش اعمله حاجة، والواد  اللي ذبحه طلع على ناصية الشارع وقال قدام الناس كلها أنا دبحته".

شاهد الفيديو..

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