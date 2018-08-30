مصرع 17 شخصًا في تحطم طائرة عسكرية بإثيوبيا

30 أغسطس 2018 - 02:53 م

أعلن الجيش الاثيوبي، اليوم الخميس، عن سقوط طائرة عسكرية تابعة لقوات الدفاع الوطني الاثيوبي، بمنطقة “لومي” شرقي البلاد.

ووفق ما أفادت وكالة الانباء الاثيوبية، نقلا عن الجيش، فإن جميع من كانوا على الطائرة وعددهم 17 شخصا لقوا مصرعهم جراء الحادث، مشيرة الى أن من بين الضحايا امرأتين وطفلين.

وأفادت الوكالة بأن الطائرة المنكوبة سقطت بعد أن اقلعت من مدينة دريدوا (شرق) باتجاه مدينة بشفتو، التي تبعد 48 كيلومتر جنوب شرق العاصمة أديس ابابا دون ذكر اسباب سقوط الطائرة.

واشارت الى ان الطائرة احترقت تماما وسقطت على الارض بعد احتراقها في الجو دون مزيد من التفاصيل.

ولم توضح الوكالة على وجه الدقة هوية ضحايا الطائرة أو سبب وجود مدنيين على متنها