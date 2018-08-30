» يتفاجأ بزوجته "بطلة" لفيلم إباحى

30 أغسطس 2018 - 03:13 م

أقدم عامل على ضرب زوجته بالسكين في مصر القديمة، بعد مشاهدتها في فيلم إباحي.

ووردت معلومات لمباحث قسم مصر القديمة تفيد بتعدي زوج على زوجته بسلاح أبيض وتمزيق جسدها بسبب خلافات بينهما.

وبينت التحريات الأولى أن الزوج "حسام" أثناء جلوسه مع أصدقائه لمشاهدة أفلام إباحية، فوجئ بظهور زوجته بطلة أحد الأفلام، ليعود إلى المنزل مسرعًا ويحتد على الزوجة فاعترفت بإجبارها على ممارسة الجنس مع أحد الأشخاص أثناء محاولتها زيارته بالسجن ليستشاط غضبًا وينقض عليها بسلاح أبيض، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج.