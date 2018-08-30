السلاح الإسرائيلي يشارك في إبادة مسلمي الروهينجا

30 أغسطس 2018 - 03:31 م

نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية مقالا للأديب والصحفي الإسرائيلي "تسور شيزوف" أكد فيه : أن "السلاح الإسرائيلي يشارك في عمليات التطهير العرقي والديني التي تنفذها قوات دولة الميانمار ضد الأقلية المسلمة بسلاح إسرائيلي، ما أسفر عن ملاحقة سبعمائة ألف مسلم ممن ذبحوا وطردوا من بلادهم.

وأضاف شيزوف في مقاله الذي ترجمته "عربي21"، أن "إسرائيل شريكة في المعاناة التي يعيش فيها مسلمو الروهينغيا، في ظل أنها لا تلتزم بقرارات المقاطعة الدولية التي فرضتها الأمم المتحدة بمنع توريد السلاح إلى ميانمار.

كما اشار الكاتب إلي أن إسرائيل تواصل من خلال الجيش وأجهزة الأمن وشركات الصناعات العسكرية إرسال الوسائل القتالية والأسلحة المختلفة إلى جيش ميانمار ، بما فيها الأدوات التكنولوجية ذات الاستخدام العسكري .

وتابع في حديثه : "لدى إسرائيل وميانمار علاقات تاريخية قديمة منذ عشرات السنين، وليس من المعقول أن تتكرر علاقاتنا مع جنوب أفريقيا زمن نظام الفصل العنصري، واليوم مع ميانمار التي ترتكب جرائم تطهير عرقي، وهكذا اليوم تساهم إسرائيل في إيجاد مأساة جديدة ".

وأكد أن "استمرار إسرائيل في دعم أعمال ميانمار من خلال تزويد جيشها بالسلاح والدعم العسكري، رغم أنه ينفذ عمليات قتل جماعي وتدمير منازل واغتصاب للنساء، هي حماقة ليس لها ما يبررها، لأن ذلك سيسفر عن إنشاء مخيمات لاجئين جدد حول ميانمار، وتحديدا في بنغلاديش، ومن هناك ستعمل هذه المخيمات على إنتاج المزيد من المجموعات المسلحة .

كما أشار إلي أن "أبناء قبائل الروهينغيا يتعرضون لعمليات منظمة من الترحيل والتطهير العرقي على يد الميانماريين والبوذيين في الجانب الغربي من ميانمار، ويضطرون للبقاء في مخيمات لجوء أقامتها بنغلاديش على مساحات صغيرة، تؤوي مليون امرأة وطفل ورجل ومسنين ورضع".

وأكد أن بعض النساء من شعب الروهينغيا ما زالت تعيش مراحل الولادة من جراء عمليات الاغتصاب من جيش ميانمار، ورجال الشرطة والرهبان البوذيين.

واختتم حديثه قائلا : هؤلاء المليون يعيشون ظروفا بيئية سيئة، لا يتوفر فيها الحد الأدنى من الحياة الآدمية، واليوم بعد أن وصلت ظروف حياتهم إلى شبه مستحيلة، استيقظت الأمم المتحدة، وأعلنت رسميا أن ميانمار، بما فيها الجيش والشرطة والمؤسسة البوذية، حتى رئيسة الحكومة التي حصلت على جائزة نوبل أونغ سن سو تشي، جميعهم يعدون مسؤولين عن قتل شعب كامل .