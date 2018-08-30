  • الخميس 30 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر05:43 م
بحث متقدم
محمد صلاح

«فيفا» يعلن اكتساح«صلاح» تصويت أفضل لاعب بأوروبا

حصار غزة

إدارة ترامب تدعم وبقوة جهود «السيسي» بشأن غزة

أرشيفية

فضيحة.. المنتخب بدون ملابس في مباراة النيجر

حقل غاز

اكتشاف حقل غاز جديد في الصحراء الغربية

اللواء شريف سيف الدين حسين - رئيس هيئة الرقابة الإدارية

تعرف على رئيس هيئة الرقابة الإدارية الجديد

فيديو.. حسين عبدالرازق: الببلاوي اليوم في سعادة غامرة

وفاة القيادي اليساري حسين عبدالرازق

السلاح الإسرائيلي يشارك في إبادة مسلمي الروهينجا

السلاح الإسرائيلي يشارك في إبادة مسلمي الروهينجا

منال عوض ميخائيل، محافظ دمياط

«ست ستات» فى حركة المحافظين الجدد

محمد صلاح

«صلاح» يصل «موناكو» لحضور حفل أفضل لاعب في أوروبا

صباحى

صباحي يواجه صحيفة قومية بهذا الرد

خلال فاعليات اليوم المصرى الاندونيسى بجامعة المنيا

قبلي وبحري

محافظ المنيا يكرم سفير اندونسيا
محافظ المنيا يكرم سفير اندونسيا

جمال زكى

أخبار متعلقة
#

تعرف علي سعر الدولار بالبنوك اليوم

#

المنيا تستعد لاستضافة يوم ثقافي «مصري ـ أندونيسي»

#

الأهلي يتخطى المصري بهدفي «كوليبالي» و«أزارو»

#

بالصور.. السيسى يفتتح محطة محولات كهرباء غرب مغاغة بالمنيا

جامعة

المنيا

محافظة المنيا

درع الجامعة

أهدى السفير الإندونيسي بالقاهرة فوزى حلمى، درع السفارة للدكتور محمد جلال حسن، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا؛ تقديرًا لدور الجامعة الثقافى فى أقليم محافظة المنيا والصعيد، حيث تسلم الدرع الدكتور عيد عبد الواحد عميد كلية التربية للطفولة المبكرة نيابة عن سيادته.

جاء ذلك خلال افتتاح ملتقى اليوم الثقافى المصرى الاندونيسى  الذى استضافته مكتبة مصر العامة بحضور اللواء عصام البديوى، محافظ المنيا، والسفير فوزى حلمى سفير دولة اندونسيا بالقاهرة، والسفير رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة.

ونُظم الملتقى بهدف تبادل الثقافات بين مصر وإندونيسيا فى كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية، وتفعيلا لبروتوكول التعاون بين صندوق مكتبات مصر والسفارة الإندونيسية وتبادل الثقافات والمعلومات والتزود بالمعرفة. 

كما قام الدكتور عيد عبد الواحد بتسليم درع الجامعة نيابة عن رئيس الجامعة للسفير الأندونيسي عقب كلمة ألقاها فى افتتاح الملتقى، قال فيها إن جامعة المنيا هى منارة للتعليم فى محافظة المنيا بل وفى صعيد مصر، مؤكداً بأن الجامعة تتعاون بشكل دائم  مع المحافظة فى العديد من المجالات التى من شأنها الارتقاء بالمحافظة، إلى جانب تعاونها مع مختلف الجامعات، مشيراً بما وصلت إليه جامعة المنيا من ترتيب متميز عالميا وإقليمياً بحصول عدد من كلياتها وبرامجها على الاعتماد الأكاديمي، لافتاً إلى البرامج الجديدة التى تقدمها الجامعة هذا العام لطلاب الجامعات العربية والأجنبية، وما تقدمه الجامعات المصرية من برامج متميزة أسفر عنها زيادة عدد الطلاب الإندونيسيين الدراسين بالجامعات المصرية، مما يدل على العمق الاستراتيجى والرغبة فى التعاون المستمر بين جامعة المنيا والمحافظة ومختلف جامعات العالم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم
الكاتب الصحفي جمال سلطان

حوار مع ياسر رزق عن الإخوان ومبادرة معصوم مرزوق

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

حصيلة الضرائب المبعثرة !

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» أسعار الحديد تتراجع أكثر من 300 جنيه
» يتفاجأ بزوجته "بطلة" لفيلم إباحى
» محكمة عسكرية تقضي بمعاقبة 43 متهمًا بالسجن 7 سنوات في المنيا
» ارتفاع جديد في أسعار الذهب
» مصرع 17 شخصًا في تحطم طائرة عسكرية بإثيوبيا
» شاهد.. مصر وأمريكا تنفذان تدريبات "النجم الساطع 2018"
» والد قتيل الوراق يروى تفاصيل ذبح ابنه أمام عينيه
» طقس الغد مائل للحرارة والعظمى تسجل 35 درجة
» "صلاح" يتفوق على "رونالدو" كأفضل لاعب أوروبي
» إخلاء سبيل متهمين بالانضمام لـ"وايت نايتس"
» مقتل العشرات فى اشتباكات بين الميليشيات بليبيا

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • مغرب

    06:26 م

  • فجر

    04:08

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
زرع قرنية
حقوق الانسان
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة