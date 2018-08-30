خلال فاعليات اليوم المصرى الاندونيسى بجامعة المنيا

30 أغسطس 2018 - 03:54 م

أهدى السفير الإندونيسي بالقاهرة فوزى حلمى، درع السفارة للدكتور محمد جلال حسن، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا؛ تقديرًا لدور الجامعة الثقافى فى أقليم محافظة المنيا والصعيد، حيث تسلم الدرع الدكتور عيد عبد الواحد عميد كلية التربية للطفولة المبكرة نيابة عن سيادته.

جاء ذلك خلال افتتاح ملتقى اليوم الثقافى المصرى الاندونيسى الذى استضافته مكتبة مصر العامة بحضور اللواء عصام البديوى، محافظ المنيا، والسفير فوزى حلمى سفير دولة اندونسيا بالقاهرة، والسفير رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة.

ونُظم الملتقى بهدف تبادل الثقافات بين مصر وإندونيسيا فى كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية، وتفعيلا لبروتوكول التعاون بين صندوق مكتبات مصر والسفارة الإندونيسية وتبادل الثقافات والمعلومات والتزود بالمعرفة.

كما قام الدكتور عيد عبد الواحد بتسليم درع الجامعة نيابة عن رئيس الجامعة للسفير الأندونيسي عقب كلمة ألقاها فى افتتاح الملتقى، قال فيها إن جامعة المنيا هى منارة للتعليم فى محافظة المنيا بل وفى صعيد مصر، مؤكداً بأن الجامعة تتعاون بشكل دائم مع المحافظة فى العديد من المجالات التى من شأنها الارتقاء بالمحافظة، إلى جانب تعاونها مع مختلف الجامعات، مشيراً بما وصلت إليه جامعة المنيا من ترتيب متميز عالميا وإقليمياً بحصول عدد من كلياتها وبرامجها على الاعتماد الأكاديمي، لافتاً إلى البرامج الجديدة التى تقدمها الجامعة هذا العام لطلاب الجامعات العربية والأجنبية، وما تقدمه الجامعات المصرية من برامج متميزة أسفر عنها زيادة عدد الطلاب الإندونيسيين الدراسين بالجامعات المصرية، مما يدل على العمق الاستراتيجى والرغبة فى التعاون المستمر بين جامعة المنيا والمحافظة ومختلف جامعات العالم.