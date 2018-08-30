«ست ستات» فى حركة المحافظين الجدد

30 أغسطس 2018 - 03:55 م

تضمنت حركة المحافظين التى تم إعلانها اليوم، ست سيدات، حيث تم تعيين منال عوض ميخائيل نائب محافظ الجيزة سابقا محافظا لمحافظة دمياط.

كما تم تعيين خمس نائبات هن حنان مجدى نور الدين، نائبا لمحافظ الوادى الجديد، وإيمان عمر عبد العزيز نائبا لمحافظ القليوبية، ونهال بلبع نائبا لمحافظ البحيرة، ويسرا عطية نائبا لمحافظ البحر الأحمر، ولمياء عبد القادر سعد نائبا لمحافظ الجيزة.

وتعد هذه هى المرة الأولى التى تضم فيها حركة محافظين، نسبة كبيرة من السيدات مقارنة بالحركات السابقة، حيث بدأت تجربة دخول السيدات فى المناصب القيادية بالمحليات، بثلاث نائبات وهن جيهان عبد الرحمن وسعاد الخولى ومنال عوض، وذلك فى حركة المحافظين التى أجريت فى حكومة المهندس إبراهيم محلب.

أما حركة المحافظين السابقة ، فضمت الدكتورة نادية عبده محافظا للبحيرة.