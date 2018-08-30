  • الخميس 30 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر05:41 م
بحث متقدم
محمد صلاح

«صلاح» يصل «موناكو» لحضور حفل أفضل لاعب في أوروبا

أرشيفية

فضيحة.. المنتخب بدون ملابس في مباراة النيجر

حصار غزة

إدارة ترامب تدعم وبقوة جهود «السيسي» بشأن غزة

حقل غاز

اكتشاف حقل غاز جديد في الصحراء الغربية

فيديو.. حسين عبدالرازق: الببلاوي اليوم في سعادة غامرة

وفاة القيادي اليساري حسين عبدالرازق

اللواء شريف سيف الدين حسين - رئيس هيئة الرقابة الإدارية

تعرف على رئيس هيئة الرقابة الإدارية الجديد

منال عوض ميخائيل، محافظ دمياط

«ست ستات» فى حركة المحافظين الجدد

السلاح الإسرائيلي يشارك في إبادة مسلمي الروهينجا

السلاح الإسرائيلي يشارك في إبادة مسلمي الروهينجا

صباحى

صباحي يواجه صحيفة قومية بهذا الرد

تامر الرفاعي

شاهد.. مصر وأمريكا تنفذان تدريبات "النجم الساطع 2018"

لأول مره..

«ست ستات» فى حركة المحافظين الجدد

آخر الأخبار

منال عوض ميخائيل، محافظ دمياط
منال عوض ميخائيل، محافظ دمياط

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

بالصور.. ننشر أسماء المحافظين الجدد

#

3 ملفات في انتظار المحافظين الجدد

#

زحام مرورى أعلى الدائرى بسبب انقلاب سيارة

#

سر تأخر إعلان حركة المحافظين الجديدة

حركة المحافظين

المحافظين الجدد

ست ستات

تضمنت حركة المحافظين التى تم إعلانها اليوم، ست سيدات، حيث تم تعيين منال عوض ميخائيل نائب محافظ الجيزة سابقا محافظا لمحافظة دمياط.

كما تم تعيين خمس نائبات هن  حنان مجدى نور الدين، نائبا لمحافظ الوادى الجديد، وإيمان عمر عبد العزيز نائبا لمحافظ القليوبية، ونهال بلبع نائبا لمحافظ البحيرة، ويسرا عطية نائبا لمحافظ البحر الأحمر، ولمياء عبد القادر سعد نائبا لمحافظ الجيزة.

وتعد هذه هى المرة الأولى التى تضم فيها حركة محافظين، نسبة كبيرة من السيدات مقارنة بالحركات السابقة، حيث  بدأت تجربة دخول السيدات فى  المناصب القيادية بالمحليات، بثلاث نائبات وهن جيهان عبد الرحمن وسعاد الخولى ومنال عوض، وذلك فى حركة المحافظين التى أجريت فى حكومة المهندس إبراهيم محلب.

أما حركة المحافظين السابقة ، فضمت  الدكتورة نادية عبده محافظا للبحيرة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم
الكاتب الصحفي جمال سلطان

حوار مع ياسر رزق عن الإخوان ومبادرة معصوم مرزوق

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

حصيلة الضرائب المبعثرة !

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» أسعار الحديد تتراجع أكثر من 300 جنيه
» يتفاجأ بزوجته "بطلة" لفيلم إباحى
» محكمة عسكرية تقضي بمعاقبة 43 متهمًا بالسجن 7 سنوات في المنيا
» ارتفاع جديد في أسعار الذهب
» مصرع 17 شخصًا في تحطم طائرة عسكرية بإثيوبيا
» شاهد.. مصر وأمريكا تنفذان تدريبات "النجم الساطع 2018"
» والد قتيل الوراق يروى تفاصيل ذبح ابنه أمام عينيه
» طقس الغد مائل للحرارة والعظمى تسجل 35 درجة
» "صلاح" يتفوق على "رونالدو" كأفضل لاعب أوروبي
» إخلاء سبيل متهمين بالانضمام لـ"وايت نايتس"
» مقتل العشرات فى اشتباكات بين الميليشيات بليبيا

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • مغرب

    06:26 م

  • فجر

    04:08

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
زرع قرنية
حقوق الانسان
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة