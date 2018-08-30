وفاة القيادي اليساري حسين عبدالرازق

30 أغسطس 2018 - 04:14 م

توفى القيادى اليسارى حسين عبد الرازق، عضو المكتب السياسى لحزب التجمع ورئيس مؤسسة خالد محيى الدين الثقافية بمستشفى القوات المسلحة بالمعادى، عن عمر يناهز 67 عاما، بحسب ما أعلنته الصفحة الرسمية لحزب التجمع على فيس بوك.

وأفادت صفحة حزب التجمع بأنه سيتم نشر موعد الجنازة والعزاء فور تحديدهما.

وكان الرئيس السيسى قد أمر خلال الفترة الماضية بعلاج حسين عبدالرازق على نفقة الدولة بالمستشفى القوات المسلحة.

وحسين عبدالرازق، محاسب وصحفي وسياسي مصري، ولد لأسرة متوسطة الحال في محافظة أسوان، انتقل مع العائلة إلى القاهرة ليكمل تعليمه هناك، وتخرج في الجامعة ونال درجة البكالوريوس في العلوم التجارية المحاسبة والإدارة والاقتصاد سنة 1984م من جامعة الزقازيق فرع بنها .



