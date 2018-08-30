تعرف على رئيس هيئة الرقابة الإدارية الجديد

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اللواء شريف سيف الدين حسين - رئيس هيئة الرقابة الإدارية
اللواء شريف سيف الدين حسين - رئيس هيئة الرقابة الإدارية

خالد الشرقاوي

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هيئة الرقابة الإدارية

محمد عرفان

شريف سيف الدين

رئيس الرقابة

تولى منذ قليل اللواء شريف سيف الدين حسين، رئاسة هيئة الرقابة الإدارية، خلفًا للواء محمد عرفان.

وقال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، في تغريدة له على "تويتر"، إن اللواء محمد عرفان رئيس جهاز الرقابة الإدارية السابق، تم تعيينه مستشارًا لرئيس الجمهورية لشئون الحوكمة.

من هو رئيس الرقابة الجديد؟

اللواء شريف سيف الدين حسين، من مواليد 1963 تخرج فى الكلية الحربية عام 1985 وتدرج فى المناصب المختلفة بالقوات المسلحة، حيث يتمتع بخبرات متنوعة نتيجة تأهيله العلمى وعمله بالوحدات القتالية والإدارية والمالية والتكنولوجية والتخطيط والتفتيش حتى شغل رتبة اللواء وعين قائدا لقوات حفظ السلام المصرية في جنوب السودان وملحق وزارة الدفاع بألمانيا ثم قائدا للمنطقة الجنوبية العسكرية فمديرا لإدارة المشاة.

كما حصل على العديد من المؤهلات العلمية ومنها بكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس شعبة إدارة أعمال وماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان ودكتوراه الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية ودكتوراه التخطيط الاستراتيجي والأمن القومى من جامعة الدفاع الوطنى بالصين.

كما حصل على العديد من الأنواط والأوسمة الرفيعة ومنها ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة وميدالية 25 يناير ونوط الواجب العسكرى من الطبقة الأولى ونوط الخدمة الممتازة.



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