اكتشاف حقل غاز جديد في الصحراء الغربية

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اكتشاف

الصحراء الغربية

إيني

حقل غاز

أعلنت شركة إيني الإيطالية، اليوم الخميس، عن اكتشاف حقل غاز جديد في منطقة امتياز شرق الأُبيض الواقعة في الصحراء الغربية.

وقالت الشركة في بيان على موقعها الرسمي اليوم، إن الحقل في منطقة جنوب فارميد للتنقيب الواقعة شمال امتياز مليحة، ويصل عمق البئر إلى 17 ألف قدم مكعب.

وبحسب بيان الشركة، فإن حقل فارميد، ينتج 25 مليون قدم مكعب بشكل تجريبي، وهو ما اعتبرته شركة إيني تأكيدًا لإمكانات واعدة في امتياز شرق الأُبيض.

وأضافت الشركة أنها بدأت الدراسات لتطوير احتياطيات الغاز في الحقل الجديد، بالإضافة إلى احتياطي امتياز مليحة، لزيادة الاحتياطي المحلي لمصر من الغاز.

وقالت إيني، إنها تنتج 55 ألف برميل من النفط يوميًا من الصحراء الغربية، من خلال شركة "عجيبة" التي تمتلكها مناصفة مع الهيئة العامة للبترول، وتمتلك عجيبة 100% من حق امتياز شرق الأُبيض.

وتمتلك الشركة الإيطالية أيضا، حق امتياز حقل ظهر العملاق، كما أعلنت الشهر الماضي، عن تحقيق اكتشاف نقطي ثانٍ في حقل فاجور في جنوب غرب منطقة المليحة بالصحراء الغربية المصرية، على بعد حوالي 130 كم شمال واحة سيوة.

وخلال الشهر الجاري، وقعت الشركة 3 اتفاقيات مع وزارة البترول، للتنقيب عن الغاز والبترول في منطقة نور البحرية الواعدة بشرق البحر المتوسط، ومنطقة امتياز دلتا النيل والصحراء الغربية.

كما حصلت إيني على تمديد حق امتياز تبلغ مدته 5 سنوات في منطقة رأس قطارة بالصحراء الغربية، بحسب بيان من الشركة.

وتعمل إيني في مصر منذ عام 1954، من خلال شركة "إيوك" وهي منتج رئيسي للبترول والغاز في مصر، بطاقة إنتاجية 300 ألف برميل يوميا.


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