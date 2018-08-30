«السيسي» يصل العاصمة البحرينية المنامة

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وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، إلى العاصمة البحرينية المنامة فى بداية جولة خارجية جديدة، وذلك حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" فى خبر عاجل منذ قليل.

وكانت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" قد نقلت عن الديوان الملكي، أمس، أن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى سيكون في مقدمة مستقبلي الرئيس السيسي.

وسيتطرق الرئيسان، وفقًا للديوان الملكي، إلى آخر التطورات والمستجدات على الساحات الإقليمية والعربية والدولية.



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