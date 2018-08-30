تعرف على أول سيدة مسيحية تتولى منصب محافظ

30 أغسطس 2018 - 04:56 م

عينت الدكتورة منال عوض ميخائيل، نائب محافظ الجيزة الحالي، محافظًا لدمياط، حيث تعد أول سيدة مسيحية تتولى منصب المحافظ.

وفي السطور التالية ننشر السيرة الذاتية للمحافظة الجديدة:

- حصلت على بكالوريوس العلوم البيطرية من جامعة بنها 1989، وماجستير العلوم الطبية البيطرية من جامعة الإسكندرية 1995، ودكتوراه في العلوم الطبية جامعة الإسكندرية 1999.

- حصلت على جائزة الدولة التشجيعية عام 2007، عن عدد من الأبحاث العالمية تتعلق بدراسات في العلوم الطبية البيطرية.

- بدأت حياتها المهنية عام 1992 طبيبا بيطريا بمعهد بحوث الأمصال واللقاحات ثم مدرس مساعد عام 1999 ثم مدرس في أواخر شهر سبتمر من العام ذاته.

- تقلدت منصب أستاذ مساعد في 2004، ثم أستاذ دكتور في 2010، ثم رئيس قسم الجدري في 2011.

- تقلدت منصب وكيل معهد بحوث الأمصال واللقاحات للأبحاث والدراسات عام 2013.

- اشتركت في عضوية العديد من الجمعيات العلمية، منها نقابة الأطباء البيطرين، والجمعية العالمية الطبية البيطرية للدواجن، كما كانت عضوًا في الجمعية المصرية للمناعة، وكذلك في الجمعية الفيرولوجية البيطرية.

-شغلت الدكتورة منال ميخائيل عوض، نائب محافظة الجيزة في حركة المحافظين في فبراير من العام 2015.

- بعد اختيارها لمنصب محافظ دمياط، أصبحت منال عوض ميخائيل أول سيدة قبطية تصل إلى منصب المحافظ.



