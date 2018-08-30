تعرف على أول سيدة مسيحية تتولى منصب محافظ

خالد الشرقاوي
عينت الدكتورة منال عوض ميخائيل، نائب محافظ الجيزة الحالي، محافظًا لدمياط، حيث تعد أول سيدة مسيحية تتولى منصب المحافظ.
وفي السطور التالية ننشر السيرة الذاتية للمحافظة الجديدة:
- حصلت على بكالوريوس العلوم البيطرية من جامعة بنها 1989، وماجستير العلوم الطبية البيطرية من جامعة الإسكندرية 1995، ودكتوراه في العلوم الطبية جامعة الإسكندرية 1999.
- حصلت على جائزة الدولة التشجيعية عام 2007، عن عدد من الأبحاث العالمية تتعلق بدراسات في العلوم الطبية البيطرية.
- بدأت حياتها المهنية عام 1992 طبيبا بيطريا بمعهد بحوث الأمصال واللقاحات ثم مدرس مساعد عام 1999 ثم مدرس في أواخر شهر سبتمر من العام ذاته.
- تقلدت منصب أستاذ مساعد في 2004، ثم أستاذ دكتور في 2010، ثم رئيس قسم الجدري في 2011.
- تقلدت منصب وكيل معهد بحوث الأمصال واللقاحات للأبحاث والدراسات عام 2013.
- اشتركت في عضوية العديد من الجمعيات العلمية، منها نقابة الأطباء البيطرين، والجمعية العالمية الطبية البيطرية للدواجن، كما كانت عضوًا في الجمعية المصرية للمناعة، وكذلك في الجمعية الفيرولوجية البيطرية.
-شغلت الدكتورة منال ميخائيل عوض، نائب محافظة الجيزة في حركة المحافظين في فبراير من العام 2015.
- بعد اختيارها لمنصب محافظ دمياط، أصبحت منال عوض ميخائيل أول سيدة قبطية تصل إلى منصب المحافظ.
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