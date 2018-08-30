  • الخميس 30 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر05:43 م
بحث متقدم
محمد صلاح

«فيفا» يعلن اكتساح«صلاح» تصويت أفضل لاعب بأوروبا

محمد صلاح

«صلاح» يصل «موناكو» لحضور حفل أفضل لاعب في أوروبا

أرشيفية

فضيحة.. المنتخب بدون ملابس في مباراة النيجر

حصار غزة

إدارة ترامب تدعم وبقوة جهود «السيسي» بشأن غزة

حقل غاز

اكتشاف حقل غاز جديد في الصحراء الغربية

فيديو.. حسين عبدالرازق: الببلاوي اليوم في سعادة غامرة

وفاة القيادي اليساري حسين عبدالرازق

اللواء شريف سيف الدين حسين - رئيس هيئة الرقابة الإدارية

تعرف على رئيس هيئة الرقابة الإدارية الجديد

منال عوض ميخائيل، محافظ دمياط

«ست ستات» فى حركة المحافظين الجدد

السلاح الإسرائيلي يشارك في إبادة مسلمي الروهينجا

السلاح الإسرائيلي يشارك في إبادة مسلمي الروهينجا

صباحى

صباحي يواجه صحيفة قومية بهذا الرد

تعرف على أول سيدة مسيحية تتولى منصب محافظ

الحياة السياسية

منال ميخائيل - محافظ دمياط
منال ميخائيل - محافظ دمياط

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

حيلة غريبة لرجل أقنع سيدة لممارسة الجنس

#

أول امرأة مسلمة تفوز بمنصب شيخ مدينة بحزب النهضة التونسي

#

ضبط المتورطة فى تسريب امتحانات الثانوية العامة

#

سر انتحار سيدة في شم النسيم

محافظ دمياط

منال ميخائيل

أول مسيحية

عينت الدكتورة منال عوض ميخائيل، نائب محافظ الجيزة الحالي، محافظًا لدمياط، حيث تعد أول سيدة مسيحية تتولى منصب المحافظ.

وفي السطور التالية ننشر السيرة الذاتية للمحافظة الجديدة:

- حصلت على بكالوريوس العلوم البيطرية من جامعة بنها 1989، وماجستير العلوم الطبية البيطرية من جامعة الإسكندرية 1995، ودكتوراه في العلوم الطبية جامعة الإسكندرية 1999.

- حصلت على جائزة الدولة التشجيعية عام 2007، عن عدد من الأبحاث العالمية تتعلق بدراسات في العلوم الطبية البيطرية.

- بدأت حياتها المهنية عام 1992 طبيبا بيطريا بمعهد بحوث الأمصال واللقاحات ثم مدرس مساعد عام 1999 ثم مدرس في أواخر شهر سبتمر من العام ذاته.

- تقلدت منصب أستاذ مساعد في 2004، ثم أستاذ دكتور في 2010، ثم رئيس قسم الجدري في 2011.

- تقلدت منصب وكيل معهد بحوث الأمصال واللقاحات للأبحاث والدراسات عام 2013.

- اشتركت في عضوية العديد من الجمعيات العلمية، منها نقابة الأطباء البيطرين، والجمعية العالمية الطبية البيطرية للدواجن، كما كانت عضوًا في الجمعية المصرية للمناعة، وكذلك في الجمعية الفيرولوجية البيطرية.

-شغلت الدكتورة منال ميخائيل عوض، نائب محافظة الجيزة في حركة المحافظين في فبراير من العام 2015.

- بعد اختيارها لمنصب محافظ دمياط، أصبحت منال عوض ميخائيل أول سيدة قبطية تصل إلى منصب المحافظ.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم
الكاتب الصحفي جمال سلطان

حوار مع ياسر رزق عن الإخوان ومبادرة معصوم مرزوق

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

حصيلة الضرائب المبعثرة !

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» أسعار الحديد تتراجع أكثر من 300 جنيه
» يتفاجأ بزوجته "بطلة" لفيلم إباحى
» محكمة عسكرية تقضي بمعاقبة 43 متهمًا بالسجن 7 سنوات في المنيا
» ارتفاع جديد في أسعار الذهب
» مصرع 17 شخصًا في تحطم طائرة عسكرية بإثيوبيا
» شاهد.. مصر وأمريكا تنفذان تدريبات "النجم الساطع 2018"
» والد قتيل الوراق يروى تفاصيل ذبح ابنه أمام عينيه
» طقس الغد مائل للحرارة والعظمى تسجل 35 درجة
» "صلاح" يتفوق على "رونالدو" كأفضل لاعب أوروبي
» إخلاء سبيل متهمين بالانضمام لـ"وايت نايتس"
» مقتل العشرات فى اشتباكات بين الميليشيات بليبيا

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • مغرب

    06:26 م

  • فجر

    04:08

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
زرع قرنية
حقوق الانسان
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة