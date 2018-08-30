فضيحة.. المنتخب بدون ملابس في مباراة النيجر

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ملابس

النيجر

اجيري

استمرارًا لحالة الفوضى التى تسيطر على مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبوريدة، يواجه المنتخب الوطنى لكرة القدم أزمة إدارية جديدة بسبب عدم توافر ملابس للاعبين لإقامة معسكر الفريق المقرر له يوم 8 سبتمبر المقبل استعدادا لمواجهة النيجر ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة العاشرة فى التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا.

وفوجئ المكسيكى أجيرى، المدير الفنى للمنتخب، بعدم توافر ملابس للاعبين عندما استفسر عن الأمور الإدارية للمعسكر وضرورة إطلاعه على كل ما يخص اللاعبين قبل استدعائهم.

ووفقاً لمصدر مسؤول داخل الاتحاد، فإن محمد صلاح، المدير الإدارى للمنتخب، طلب من أعضاء المجلس حل الأزمة، خصوصا أن المدير الفنى الجديد أمهل الجبلاية 48 ساعة لإنهاء المشكلة.

وحسب صحيفة «المصري اليوم» فإن عضوين بمجلس الجبلاية طلبا من الجهاز الإدارى للمنتخب الأوليمبى اقتراض ملابس لاعبيهم لمنحها للاعبى المنتخب الأول حتى لا تتسرب المشكلة لوسائل الإعلام ومن أجل تهدئة المدير الفنى الجديد للفريق الذى أبدى غضبه من المشاكل الإدارية التى يواجهها قبل أول مهمة له مع الفريق.

ووفقا لمصدر مسؤول - رفض ذكر اسمه - فإن الأزمة التى يواجهها المنتخب الأول جاءت بسبب قيام إيهاب لهيطة بمنح كل لاعب 25 طاقم ملابس أثناء تواجدهم فى مونديال روسيا 2018 وذلك دون علم أعضاء الجبلاية.

وطلب عدد من أعضاء المجلس التكتم على أزمة الملابس حتى لا تتسرب إلى الرأى العام مما يؤكد تصريحات محمد صلاح، نجم الكرة المصرية وليفربول الإنجليزى التى اتهم فيها مسؤولى الجبلاية بوجود فوضى فى معسكرات المنتخب الوطنى تتسبب فى تشتيت ذهن اللاعبين وفقد تركيزهم فى المباريات، مما يؤثر سلبا على نتائج الفريق، وكان أحد الأسباب الرئيسية فى خروجنا من كأس العالم.

وقال عضو بالمجلس: «إن الاتحاد يدفع ثمن أخطاء بعض أفراد من الجهاز الإدارى السابق والموظفين داخل الاتحاد».

يأتى هذا فى الوقت الذى جدد فيه حازم إمام، عضو المجلس، رغبته فى الرحيل عن الاتحاد، بسبب المشاكل التى يواجهها المجلس، والانتقادات التى يعانى منها المجلس فى الفترة الأخيرة، ونصح الثعلب الأخير زملاءه بعدم الدخول فى أزمة مع محمد صلاح حتى لا يثير الرأى العام.


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