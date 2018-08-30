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«صلاح» يصل «موناكو» لحضور حفل أفضل لاعب في أوروبا

الرياضة

محمد صلاح
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محمد صلاح

موناكو

أفضل لاعب فى أوروبا

وصل محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزى، إلى إمارة "موناكو" الفرنسية لحضور الحفل السنوي للاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" لتوزيع جوائز الأفضل عن موسم 2017 – 2018.

ويتنافس "صلاح"، على الفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا مع كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال ونادى يوفنتوس الإيطالى الحالى، ولوكا مودريتش نجم منتخب كرواتيا ونادى ريال مدريد الإسبانى.

ويعد محمد صلاح أول لاعب عربى أفريقى فى التاريخ يصل للقائمة النهائية للمرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2018، كما يعد اللاعب الأول من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" الذي يتم اختياره ضمن الثلاثي الأفضل في القارة العجوز.

وهو أول لاعب فى تاريخ نادى ليفربول يصل لقائمة المرشحين النهائية للحصول على جائزة أفضل لاعب فى أوروبا والتى تأسست عام 2011، فى حين أن أندية برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد الإسبانية وبايرن ميونخ الالمانى ويوفنتوس الإيطالي، سبق وأن تواجد العديد من لاعبيها فى القوائم النهائية للمرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب بـ"القارة العجوز".



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