«فيفا» يعلن اكتساح«صلاح» تصويت أفضل لاعب بأوروبا

30 أغسطس 2018 - 05:41 م

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم« فيفا»، عن اكتساح اللاعب المصري محمد صلاح نجم المنتخب الوطني والمحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، تصويت الجماهير كأفضل لاعب في أوروبا.

وقال الاتحاد عبر حسابه الرسمي على تويتر، قبل ساعات قليلة من إعلان جائزة أفضل لاعب في أوروبا :« %67 منكم صوّت لصالح محمد صلاح أنه يستحق الفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا موسم 2017-2018 والتي سيُعلن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم عن الفائز بها الليلة.. وصل منذ قليل إلى مدينة موناكو».

وكان فيفا، قد أعلن عن فتح التصويت للجماهير للمشاركة في اختيار اللاعب الذي يستحق التتويج بالجائزة، والتي حسمها الجمهور لصالح «صلاح».

وحصل صلاح، على نسبة 67% من نسبة التتويج، في حين حصل رونالدو على نسبة 18%، بينما لوكا مودريتش على نسبة 15%.

وووصل منذ قليل محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزى، إلى إمارة "موناكو" الفرنسية لحضور الحفل السنوي للاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" لتوزيع جوائز الأفضل عن موسم 2017 – 2018.

ويتنافس "صلاح"، على الفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا مع كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال ونادى يوفنتوس الإيطالى الحالى، ولوكا مودريتش نجم منتخب كرواتيا ونادى ريال مدريد الإسبانى.

ويعد محمد صلاح أول لاعب عربى أفريقى فى التاريخ يصل للقائمة النهائية للمرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2018، كما يعد اللاعب الأول من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" الذي يتم اختياره ضمن الثلاثي الأفضل في القارة العجوز.

وهو أول لاعب فى تاريخ نادى ليفربول يصل لقائمة المرشحين النهائية للحصول على جائزة أفضل لاعب فى أوروبا والتى تأسست عام 2011، فى حين أن أندية برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد الإسبانية وبايرن ميونخ الالمانى ويوفنتوس الإيطالي، سبق وأن تواجد العديد من لاعبيها فى القوائم النهائية للمرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب بـ"القارة العجوز"