«البرادعي»: تونس تحقق أحد أهم إنجازات الثورة

30 أغسطس 2018 - 05:53 م

أشاد الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية الأسبق، بحصول النساء في تونس على 47% من المناصب في المجالس المحلية.

وكتب "البرادعي"، في تغريدة له على "تويتر"، "تحية وتقدير لتونس بعد سبع سنوات من الثورة وتعديلات فى قوانين الانتخاب، النساء يحتلون 47% من المناصب فى المجالس المحلية".

وأضاف: "المساواة بين الجنسين هى الهدف الخامس من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حق أساسى من حقوق الإنسان، وركيزة أساسية لعالم مستدام يسوده السلام والرخاء".





تحية وتقدير لتونس : بعد سبع سنوات من الثورة وتعديلات فى قوانين الانتخاب ، النساء يحتلون 47? من المناصب فى المجالس المحلية .المساواة بين الجنسين هى الهدف الخامس من أهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة، حق اساسى من حقوق الانسان، وركيزة أساسية لعالم مستدام يسوده السلام والرخاء . https://t.co/MBAFJXxhOy — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) 30 أغسطس 2018