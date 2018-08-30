«البرادعي»: تونس تحقق أحد أهم إنجازات الثورة

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البرادعي

المجالس المحلية

أشاد الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية الأسبق، بحصول النساء في تونس على 47% من المناصب في المجالس المحلية.

وكتب "البرادعي"، في تغريدة له على "تويتر"، "تحية وتقدير لتونس بعد سبع سنوات من الثورة وتعديلات فى قوانين الانتخاب، النساء يحتلون 47% من المناصب فى  المجالس المحلية".

وأضاف: "المساواة بين الجنسين هى الهدف الخامس من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حق أساسى من حقوق الإنسان، وركيزة أساسية لعالم مستدام يسوده السلام والرخاء".



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