«بث مباشر».. حفل اختيار أفضل لاعب في أوروبا

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أفضل لاعب فى أوروبا

قرعة دوري الأبطال

يقدم موقع "المصريون"لقراءه الكرام بثًا مباشرًا، لاختيار أفضل لاعب في أوروبا لعام 2018، والتي يتنافس عليها نجم مصر محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، ولوكا مودريتش، لاعب وسط ميدان ريال مدريد الإسباني.

كما سيتم الإعلان عن قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2018-2019، خلال الحفل المقام في موناكو.
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