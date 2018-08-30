30 أغسطس 2018 - 06:19 م

الإيختوري Echthroi أو عملاء الفوضي كما صورتها رمزياً في رواية "رياح في الباب" من تأليف "مادلين لينجل"، وهي صراع بين قوي الخير والشر للسيطرة علي العالم، عملاء الفوضي هؤلاء لا يهدفون سوي إلي تدمير كل شيء حسن ومنظم ومستقر من خلال إلغائهم لأسماء الأشياء، وبعدها يمكنهم إلتهام المعلومات-إختفاءها-ولخبطة كل شيء وقلب الحقائق، ويعامل الجاهل معاملة العالم والعكس، والصغير يحتل مكانة الكبير وغيرها من الأمور الفوضوية.



لماذا يرتع عملاء الفوضي في بلادنا، بل يتكاثرون في مؤسساتنا، ويهيمنون علي مقدراتنا، ومن هم رعاتهم الحريصون عليهم والمستفيدون من وجودهم؟، أليس ما نراه في مجتمعاتنا من صور التردي في سلوكيات الناس وأخلاقهم، ناهيك عن تراجع وهبوط في الثقافة والفن والرياضة، وحتي علي مستوي الآداء العام، بدليل ما ينشر يومياً من قضايا عن فساد ورشاوي تقوم بها الرقابة الإدارية، بما يؤكد علي أن هؤلاء العملاء لا ييأسوون أو يهمدون، بل هم منتشرون كالسرطان الذي يتغلل في مفاصل بلادنا، يعملون قصاري جهدهم لهدم القيم والمباديء، والتشكيك في الأديان، وزعزة الثقة في الشخصيات والرموز التاريخية.

