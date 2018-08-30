» اندلاع حريق بشركة لصناعة السيارات بالشرقية

30 أغسطس 2018 - 06:20 م

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، في السيطرة على حريق نشب فى إحدى أفران دهانات السيارات التابعة لشركة إم إم جروب لصناعات السيارات بالمنطقة الصناعية الثالثة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

كان اللواء عبدالله خليفة، مدير أمن الشرقية، قد تلقي إخطارًا من العميد أشرف الدمرداش، مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان يفيد نشوب حريق بفرن دوكو بشركة "إم إم جروب"، دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح، ودفعت قوات الحماة المدنية بسيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق وإخماده.

تم تحرير المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.



