» حبس مدير ومنقذ حمام السباحة بنادي الرواد

30 أغسطس 2018 - 06:24 م

قررت نيابة العاشر من رمضان بالشرقية، بإشراف المستشار هيثم نصار المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس مدير ومنقذ حمام السباحة بنادى الرواد أربعة أيام فى واقعة مصرع طفل غرقا داخل حمام النادى.

وتلقى اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد غرق الطفل" حسن عبد النبى" 8 سنوات، داخل حمام السباحة بنادى الرواد بمدينة العاشر من رمضان.

وقال أحد أعضاء مجلس الإدارة للنادى، إن الطفل من مقيمى مدينة العاشر ومن غير الأعضاء بالنادى وجاء بصحبة شقيقته وارتطم خلال تواجده بحمام السباحة فى أحد الأعضاء، وكان لا يجيد السباحة، فشرب ماء وغرق، ولم ينتبه المنقذون للطفل ظنا منهم أنه كان يلهو ويغطس، وأخرجه المنقذون فور اكتشاف الطفل غارقا، بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة، وخرجت دماء من أنفه، وتم نقل الجثة لمستشفى التأمين الصحى بالعاشر.

وعلى الفور انتقلت مباحث العاشر إلى النادى لمعاينة موقع الحادثة وسؤال الشهود لمعرفة ملابسات الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة تحت رقم 3515 إدارى العاشر.



