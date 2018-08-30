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ومن يسأل الحكومة عن الشائعات ؟

وجهة نظر

علي القماش
علي القماش

على القماش

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حملات متواصلة في جميع وسائل الإعلام ومئات البرامج والإعلانات في التلفزيون وعشرات المقالات كل يوم  عن الشائعات ..وان كان أي إنسان عاقل يرفض الشائعات، وبصرف النظر عن أن سببها الأول غياب الشفافية أو البطء والبيروقراطية في إعلان الحقائق  .. لكن ممكن تهدوا شوية وتناقشونا

مركز معلومات  مجلس الوزراء ينفى شائعات الفيسبوك ونحن نسأله عن الحقيقة


الحكومة تنفى بيع آلاف القطع الأثرية بالخارج


الحقيقة أن وزير الآثار نفسه تحدث عن اختفاء آلاف القطع الأثرية .. ومن ناحية ثانية رغم الإلحاح الشديد على إعلان أسماء اللصوص والمتورطين مهربي الآثار إلى ايطاليا لم يتم الإعلان عنهم !. وبالتالي يصبح المناخ ملائما للتحدث عن تورط مسئول أو صاحب نفوذ حتى أن الحكومة تتستر على الإعلان عن اسمه رغم مرور حوالي شهرين على تهريب الآثار لايطاليا


من الشائعات أن الحكومة ستزيد سعر الرغيف


الحقيقة أن وزير التموين قرر تخفيض حصة الدقيق لبعض المخابز وهو ما أحدث إغلاق المخابز بعد ساعات قليلة من فتحها بسبب هذا النقص في الدقيق .. وبالطبع يتزاحم الغلابة حتى يلحقوا بالحصول على عدد من الأرغفة لسد رمقهم .. ومن هنا يكون المناخ يؤدى إلى ظهور الأقاويل


فهل فكرت الحكومة في سؤال على مصلحى وزير وزارة التموين والرشاوى عن التصرفات العشوائية والتي تتعلق بمعاناة المواطنين أم انه تشكره مادام سيوفر لها


الطريف أن من مهام وزير التموين المطاحن رغم انه لا يشعر بالمطحونين !


الحكومة تنفى عدم وقوع الحجز الإداري على المتخلفين عن سداد الضريبة العقارية


طيب إيه العمل ووزير المالية أول من قال عدم السداد يؤدى للحجز الإداري  ؟


طيب بمناسبة الشائعات هو مين اللي قال إن الدولار بعد تعويم الجنيه هيبقى بأربعة جنيه ؟ اسألوا طارق عامر محافظ البنك المركزي اللي المفروض كلامه يتوزن بالدهب


ومين اللى قال إن  سد النهضة خير لمصر .. اسألوا الشيخ الببلاوى لما كان رئيس وزراء


قبل ما تلوموا الناس حاسبوا المسئولين عن تصريحاتهم


واضح أن الشائعات لها جذور من زماااان .. هو مبارك ولا مين اللي قال فيه أسلحة كيماوية في العراق . مش  برضه إشاعة وكان يتحاسب عليها ؟

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