مصر تستورد مليون طن أرز من فيتنام

30 أغسطس 2018 - 06:40 م

كشف رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، عن اتفاق مصر على استيراد مليون طن أرز أبيض من فيتنام خلال ثلاثة إلى أربعة أشهر وذلك بعد تقليص زراعته في وقت سابق من العام الحالي.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن "شحاتة" قوله: إن الاتفاق على توريد الأرز الفيتنامي إلى السوق المصرية، جرى توقيعه خلال زيارة الرئيس الفتينامي للقاهرة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ من الأسبوع المقبل.

وأوضح أن هذه الكميات "تصل على دفعات من ثلاثة إلى أربعة أشهر مما سيعزز الاحتياطي الاستراتيجي لسلعة الأرز لمدة عام قادم بجانب وجود مخزون من الأرز المحلي داخل الأسواق".

وأشار شحاتة إلى أن "الاستيراد سيكون مسؤولية الحكومة وليس القطاع الخاص"، فيما لم يذكر سعر الأرز الفيتنامي لكنه قال إنه "سيكون أرخص من الأرز المستورد من الصين".

وتابع رئيس شعبة الأرز: "لم أحضر الاتفاق ولكن تم إبلاغي بتفاصيل الاتفاقية من قبل الرئاسة ووزارة التموين".

وكان الرئيس الفيتنامي، تران داي كوانج، زار مصر الأحد الماضي واستمرت زيارته لمدة 3 أيام انتهت الثلاثاء الماضي، ورافق الرئيس الفيتنامي الزيارة عددا من الوزراء ورجال الأعمال الفيتناميين.

ويأتي هذا الاتفاق بعد قرار الحكومة بخفض مساحات زراعة الأرز هذا الموسم، من مليون و100 ألف فدان إلى 724 ألفاً و200 فدان فقط، من أجل ترشيد استهلاك المياه، وفرض عقوبات جديدة صارمة على المزارعين الذين يزرعونه بشكل مخالف للقانون.

وقال تجار إن هذه السياسات ستدفع مصر على الأرجح لاستيراد ما يصل إلى مليون طن من الأرز في العام المقبل بعد عقود من تحقيق فائض في الإنتاج المحلي، بحسب "رويترز".

وتستهلك مصر نحو 3.3 مليون طن من الأرز سنويا، وما زالت تتوقع تغطية أغلبها من المحصول المحلي الذي يكون حصاده عادة في أغسطس وسبتمبر.



