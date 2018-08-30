شاهد.. ماذا فعل «صلاح» في أول لقاء له بـ«راموس»

30 أغسطس 2018 - 07:12 م

شهد حفل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أول مقابلة بين محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، مع الإسباني سيرجيو راموس لاعب ريـال مدريد بعد موقعة نهائي دوري أبطال أوروبا، التي تسببت في إصابة "صلاح" وعدم استكماله النهائي وابتعاده عن الملاعب لما يقرب من 3 أسابيع.

وبعد أن استلم «راموس» جائزة أفضل مدافع في أوروبا، حيث كان يجلس فى الصف الخلفي لـ"صلاح"، وضع يده على كتف الأخير إلا أنه "صلاح" لم يبالي له.

وكان راموس تدخل بشكل عنيف مع محمد صلاح خلال لقاء نهائي دوري أبطال أوروبا، ما أدى إلى خروج صلاح مصابا ليخسر فريقه بثلاثة أهداف لهدف.

ويحضر اللاعبان في حفل اليويفا، حيث فاز راموس بأفضل مدافع، فيما يعد صلاح مرشحا للفوز بجائزة أفضل لاعب وأفضل مهاجم في أوروبا.



