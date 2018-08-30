  • الخميس 30 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر08:11 م
بحث متقدم
عاملة منزلية

لهذا استثنى قانون العمل الجديد «العمالة المنزلية»

انسولين

مرضى السكر: «الأنسولين» غير موجود بالصيدليات

"خناقة" بين مودريتش وبيبي قبل مباراة فايكانو

رسميًا.. «مودريتش» أفضل لاعب في أوروبا

جانب من اللقاء

شاهد.. ماذا فعل «صلاح» في أول لقاء له بـ«راموس»

السيسي ورئيس فيتنام

مصر تستورد مليون طن أرز من فيتنام

الدكتور محمد البرادعي

«البرادعي»: تونس تحقق أحد أهم إنجازات الثورة

حصار غزة

إدارة ترامب تدعم وبقوة جهود «السيسي» بشأن غزة

أرشيفية

فضيحة.. المنتخب بدون ملابس في مباراة النيجر

حقل غاز

اكتشاف حقل غاز جديد في الصحراء الغربية

تركي آل الشيخ

أول تعليق«آل الشيخ» على خسارة صلاح جائزة الأفضل بأوروبا

شاهد.. ماذا فعل «صلاح» في أول لقاء له بـ«راموس»

آخر الأخبار

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

«راموس» يرد على «كلوب» بشأن تعمده إصابة «صلاح»

#

بسبب زوجته الصينية.. موقف محرج لوزير خارجية بريطانيا

#

سر تغيير صلاح لصورته على إنستجرام بهذه الصورة الغريبة

#

خبر سار من طبيب المنتخب بشأن عبد الله السعيد

اوروبا

صلاح

راموس

أفضل لاعب

شهد حفل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أول مقابلة بين محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، مع الإسباني سيرجيو راموس لاعب ريـال مدريد بعد موقعة نهائي دوري أبطال أوروبا، التي تسببت في إصابة "صلاح" وعدم استكماله النهائي وابتعاده عن الملاعب لما يقرب من 3 أسابيع.

وبعد أن استلم «راموس» جائزة أفضل مدافع في أوروبا، حيث كان يجلس فى الصف الخلفي لـ"صلاح"، وضع يده على كتف الأخير إلا أنه "صلاح" لم يبالي له.

وكان راموس تدخل بشكل عنيف مع محمد صلاح خلال لقاء نهائي دوري أبطال أوروبا، ما أدى إلى خروج صلاح مصابا ليخسر فريقه بثلاثة أهداف لهدف.

ويحضر اللاعبان في حفل اليويفا، حيث فاز راموس بأفضل مدافع، فيما يعد صلاح مرشحا للفوز بجائزة أفضل لاعب وأفضل مهاجم في أوروبا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم
الكاتب الصحفي جمال سلطان

حوار مع ياسر رزق عن الإخوان ومبادرة معصوم مرزوق

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

حصيلة الضرائب المبعثرة !

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» أول تعليق«آل الشيخ» على خسارة صلاح جائزة الأفضل بأوروبا
» اندلاع حريق بشركة لصناعة السيارات بالشرقية
» حبس مدير ومنقذ حمام السباحة بنادي الرواد
» أسعار الحديد تتراجع أكثر من 300 جنيه
» يتفاجأ بزوجته "بطلة" لفيلم إباحى
» السلاح الإسرائيلي يشارك في إبادة مسلمي الروهينجا
» محكمة عسكرية تقضي بمعاقبة 43 متهمًا بالسجن 7 سنوات في المنيا
» مصرع 17 شخصًا في تحطم طائرة عسكرية بإثيوبيا
» شاهد.. مصر وأمريكا تنفذان تدريبات "النجم الساطع 2018"
» والد قتيل الوراق يروى تفاصيل ذبح ابنه أمام عينيه
» طقس الغد مائل للحرارة والعظمى تسجل 35 درجة

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • فجر

    04:09 ص

  • فجر

    04:08

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
زرع قرنية
حقوق الانسان
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة