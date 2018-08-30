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مرتضى منصور يعلن شطب عضوية أحمد سليمان

الرياضة

مرتضى منصور وأحمد سليمان
مرتضى منصور وأحمد سليمان

متابعات - خالد الشرقاوي

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الزمالك

مرتضى منصور

شطب عضوية

أحمد سلیمان

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في حديثه عبر الإذاعة الداخلية للنادي، أنه يمتلك تسجيلات لأحمد سليمان، عضو مجلس إدارة النادي السابق، وهو يتجاوز في حق رموز الزمالك وأعضاء النادي.

وشدد "منصور"، على أنه لن يقبل بأي تجاوز وتم شطب سليمان - وفقًا لقوله، وشطب كل من أخطأ فى حق النادي.

وبدأ التسجيل في الجمعية العمومية منذ الثانية ظهر اليوم وسيستمر التسجيل غدا الجمعة.

يذكر أن أحمد سليمان دخل فى منافسة حامية مع مرتضى منصور فى انتخابات الزمالك الأخيرة على منصب الرئيس قبل أن يحسم الأخير الفوز لصالحه.

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