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أول تعليق«آل الشيخ» على خسارة صلاح جائزة الأفضل بأوروبا

أول تعليق«آل الشيخ» على خسارة صلاح جائزة الأفضل بأوروبا

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مودريتش

تركي آل الشيخ

قال تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، إن جائزة أفضل لاعب في أوروبا فاز بها الأفضل والحق.

وكتب «آل الشيخ» عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» :« فاز الأفضل والأحق ... أحسن لاعب في العالم ... مبروك».

وحصل الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد الإسباني، على جائزة أفضل لاعب في أوروبا بنسخة 2018 من مسابقة دوري أبطال أوروبا وذلك على هامش حفل توزيع جوائز الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" المقام حالياً بإمارة "موناكو" الفرنسية.

وتنافس محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، وثنائي ريال مدريد الإسباني، كريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش، على الفوز بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا نسخة 2017 ــ 2018.

كما وصل "مودريتش"، مع منتخب بلاده إلى نهائي كأس العالم في روسيا حيث فازت فرنسا بالبطولة.

يذكر أن نادى ريال مدريد توج بلقب النسخة الأخيرة من مسابقة دورى أبطال أوروبا بعد فوزه على ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد صلاح بنتيجة 3 - 1 فى المباراة النهائية التى جمعتهما بمدينة "كييف" الأوكرانية يوم 26 مايو الماضي.


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