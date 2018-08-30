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«أردوغان»: نمضي قدمًا لإفشال مؤامرة عمرها 34 عامًا

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أردوغان
أردوغان

وكالات - خالد الشرقاوي

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العراق

أردوغان

تركيا

بي كا كا

منطقة قنديل

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن بلاده تمضي قدمًا لإفشال مؤامرة عمرها 34 عامًا من خلال تأمين حدوده مع العراق في منطقة قنديل (معقل منظمة "بي كا كا" الإرهابية).

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان خلال حفل استقبال جرى بمناسبة الذكرى الـ 96 لـ"عيد النصر"، في العاصمة أنقرة.

وأضاف: "نبحث مع أمريكا سبل تطهير منبج (شمالي سوريا)، ونجري أعمالًا مشتركة مع الروس والإيرانيين في إدلب لتجنب وقوع كارثة مماثلة لما حدث في حلب".

وعلى الصعيد الاقتصادي، أفاد أردوغان: "قبل ربع قرن كان بإمكانهم الزج باقتصادنا داخل أزمات باستخدام بضع مليارات من الدولارات، ولكننا اليوم ورغم تعرضنا لحملات أضعاف سابقاتها إلّا أن اقتصادنا لم يتعرض لأي انهيارات".

وتتعرض تركيا في الآونة الأخيرة إلى حرب اقتصادية من جانب قوى دولية في مقدمتها الولايات المتحدة؛ ما تسبب في تقلبات بسعر صرف الليرة.

تجدر الإشارة أن "عيد النصر والقوات المسلحة"، هو يوم وطني في الجمهورية التركية، وجمهورية شمال قبرص التركية، وتحيي الدولتان بهذه المناسبة ذكرى الانتصارات التي أحرزها الجيش التركي، بقيادة مصطفى كمال أتاتورك، على قوات الحلفاء والجيوش اليونانية الغازية، في 30 أغسطس 1922.


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