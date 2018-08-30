» «الجندي»: الداعون لخلع الحجاب «عُصاة»

30 أغسطس 2018 - 09:00 م

استنكر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، دعوات البعض بخلع الحجاب، مشيرًا إلى أنهم يدعون للمعصية وجر المجتمع للفتنة.

وأوضح أن الإسلام يأمر بحرية الدين والعقيدة، ويمنع الاعتداء على الكنائس والأديرة أو المعابد، موضحًا أنه لا يجوز إرغام أي فرد على اعتناق عقيدة أو دين معين.

وقال «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر فضائية «dmc »، مساء الخميس،: «إيه الفكرة في الدعوة إلى ترك الحجاب؟ باستغرب المتحمسين لنشر المعصية».

وأوضح، أن مسألة خلع الحجاب ينبغي أن تخص المرأة وحدها، صاحبة القرار، التي تتحمل وزر هذا الأمر، متابعًا: «واحدة قلعت الحجاب، هيحاسبها ربنا، ملناش دعوة، وربنا يهدي كل عاصي، لأن الأمر يخصها وحدها في أنها تركت طاعة».

وذكر أن هذه المشاركة في المعصية وإعلانها على الملأ هدفها جر المجتمع نحو الفتنة، مشيرًا إلى قول القرآن «وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله».