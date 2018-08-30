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وفاة مدير مساحة البحر الأحمر داخل سجن الغردقة

قبلي وبحري

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حسن حمدان

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وفاه. مدير مساحة. الغردقة.

توفى عادل العدوي، مدير مساحة البحر الأحمر، داخل سجن قسم أول الغردقة، (الوفاة طبيعية)، حيث كان المتوفى سجينًا على ذمة قضايا رشوة وتزوير في أوراق رسمية.

تلقى العميد عاطف عبد الحميد، مأمور قسم أول الغردقة، إخطارًا من مسئول سجن أول الغردقة، بوفاة سجين يدعى عادل العدوى وفاة طبيعية، وتم إخطار الجهات اللازمة وأخطرت النيابة العامة لدفن الجثة وتسليمها لذويها.

ترجع أحداث القضية عندما قررت نيابة الغردقة الجزئية حبس 8 متهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات فى قضية تزوير عقود بيع أرض ملك الدولة بينهم ثلاثة موظفين بالشهر العقارى، ومهندس بهيئة المساحة، وثلاثة مواطنين من القطاع الخاص، ومدير مكتب هيئة المساحة والمحبوس حاليًا فى قضية تقاضى رشوة.

وترجع الواقعة إلى شهر يونيو 2017 عندما تمكنت هيئة الرقابة الإدارية فرع البحرالأحمر برئاسة العميد أحمد إلهامى من توجيه ضربة كبرى ضد مافيا الاستيلاء على أراضى الدولة بكشف أكبر قضية تزوير أطرافها عادل العدوى، مدير هيئة المساحة بالغردقة، ومهندس آخر بالمساحة وثلاثة موظفين بالشهر العقارى، وثلاثة مواطنين بالقطاع الخاص، وذلك بعد أن أكدت تحريات العقيد خالد نبيل فؤاد، وكيل مكتب الرقابة الإدارية، وقتها قيام المتهمين بتحرير عقد بيع مزور لأرض بمنطقة أبو شعره شمال الغردقة مساحتها 120 فدانًا، وقيمتها 150 مليون جنيه تقريبًا.

وتم تحويل الملف بالكامل للنيابة والتى استمرت فى التحقيقات مع المتهمين خلال الأشهر الماضية، وبعد أن تم فحص التوقيعات من خلال خبير الخطوط والطب الشرعى ومضاهاتها بخط وتوقيعات المتهمين، أصدرت النيابة قرارها بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.


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