تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في التعاملات المسائية

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تراجع سعر الدولار أمام الجنيه فى التعاملات المسائية اليوم، الخميس، ليتراجع قرشًا واحدًا في بنك قناة السويس.

وخفض بنك قناة السويس سعر الدولار قرشًا واحدًا ليسجل 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

بينما ظل سعر صرف العملة الأمريكية ثابتًا في بنكي مصر والأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار مستقرًا في بنكي الإسكندرية والتجاري الدولي عند 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع.

كما استقر سعر صرف العملة الأمريكية في بنكي القاهرة وكريدي أجريكول عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك البركة عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع.


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