» إنهاء فحص عبارات عودة الحجاج بسفاجا

30 أغسطس 2018 - 09:18 م

انتهت لجنة فنية من مهندسي التفتيش البحري وهيئة السلامة البحرية من أعمال الفحص والتفتيش على العبارات المقرر لها العمل في نقل عمالة خدمة موسم الحج قبل السماح لها بالسفر للتأكد من صلاحيتها للإبحار وتوفير كل إجراءات التأمين ومعدات الإطفاء والإنقاذ بما يتناسب مع أعداد الركاب وفي حالة المخالفة يتم منع العبارة من مغادرة الميناء مع توفير عبارة بديلة لنقل الركاب.

فيما أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر رفع درجة الاستعداد بميناء سفاجا لبدء عودة عمالة خدمة الحجاج على متن ثلاث عبارات وهي محبة، أمانة، الرياض ( رحلات مكوكية ) حيث تم التنسيق مع مجلس مدينة سفاجا وإدارة شرطة المرور وأعضاء المجتمع المينائى وتوحيد الجهود لتقليل زمن تواجد الراكب بالميناء.

وتم الاتفاق على قيام إدارات الجمارك والشرطة والجوازات بزيادة أعداد العاملين بهم لسرعة إنهاء الإجراءات والتيسير على الركاب وإلغاء اجازات العاملين القائمين بخدمة الركاب وتكثيف العمل بصالات الوصول وزيادة عدد العاملين لإرشاد الحجاج ومساعدة الحالات المرضية وكبار السن في انهاء إجراءات وصولهم.

كما تم تجهيز صالة كبار الزوار لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب وتوفير أتوبيسات لنقل الركاب من رصيف الميناء إلى الصالات أو العكس في رحلات سريعة ومنتظمة والتنبيه على التوكيلات الملاحية لتوفير عدد مناسب من الجرارات لنقل الأمتعة العشوائية للركاب.

وشدد اللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر على ضرورة التزام التوكيلات الملاحية بمواعيد وصول العبارات وإلزام مالكى العبارات بالالتزام بالأعداد المسموح بها وضرورة تبخير العبارات قبل كل رحلة.

والتأكيد على تواجد ممثلين للوكلاء السياحيين والملاحيين لحل أي مشكلة مع إدارة الميناء في حينه والتنسيق مع شركات شرق وغرب وجنوب الدلتا العاملة بالموانئ بتوفير باصات لسرعة نقل الركاب إلى محافظتهم وقيام شرطة المرور بالمحافظة بتوفير أماكن لباصات القطاع الخاص لعدم تكدسهم أمام ابواب الموانئ.

وفي نفس السياق قامت إدارة الحجر الصحى بالميناء بتوفير عدد ( 2 ) سيارة إسعاف إحداهما بجوار العبارة والأخرى بجوار صالة الوصول مجهزين بالاسعافات الأولية مع تزويد صالات الوصول بالأطباء وكافة التجهيزات الطبية لفحص الركاب القادمين وأخذ عينات عشوائية من الركاب وفي حالة الاشتباه بوجود أي حالة مصابة بعدوى يتم احتجازها لمدة 24 ساعة لحين التأكد من سلامة الراكب لمنع دخول عدوى البلاد.