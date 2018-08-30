  • الخميس 30 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر10:03 م
بحث متقدم
اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا يؤدي اليمين أمام الرئيس

تعيين أكثر من 90 محافظًا غالبيتهم من العسكريين

معصوم مرزوق

هذه حقيقة دعوة «معصوم مرزوق» للتظاهر

مقتل طفلي ميت سلسيل

ننشر نص تحقيقات النيابة مع قاتل أطفاله

وحدات سكنية

هل تتراجع الحكومة عن الضريبة العقارية؟

الدولار والجنيه

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في التعاملات المسائية

أردوغان

«أردوغان»: نمضي قدمًا لإفشال مؤامرة عمرها 34 عامًا

الطلاق

الخلع أم الطلاق.. أيهما مسئول عن خراب البيوت؟

جانب من اللقاء

شاهد.. ماذا فعل «صلاح» في أول لقاء له بـ«راموس»

انسولين

مرضى السكر: «الأنسولين» غير موجود بالصيدليات

جنود الاحتلال يعتدون على فلسطينيين

إصابة وزير فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي

خالد الجندي: هناك أمور شُرعت في الدين يبغضها الله

الحياة السياسية

خالد الجندي
خالد الجندي

متابعات- محمد فضل

أخبار متعلقة
#

البيطريين: "مرض جديد تعلنه الدولة قريبًا"

#

تصريح جريء لـ"الجندي" عن الحضارة المصرية

#

بالفيديو.. أزهري: هؤلاء الثلاثة لا يُستجاب دعاؤهم

#

الجندي: لا يجوز تمنى الموت فى هذه الحالة

الدين

خالد الجندي

أمور

المعتدين

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك أمور شرعت في الدين يبغضها الله، ولكن لا مناص منها لضبط النفس أو للدفاع عن النفس.

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc "، اليوم الخميس، أن الله سبحانه وتعالى يكره المعتدين، ولكنه أمر المؤمنين بالاعتداء على من يبدأ بالاعتداء عليهم؛ للدفاع عن أنفسهم.

واستشهد بالآية الكريمة: "إن الله لا يحب المعتدين"، والآية الكريمة: "ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم
الكاتب الصحفي جمال سلطان

حوار مع ياسر رزق عن الإخوان ومبادرة معصوم مرزوق

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

حصيلة الضرائب المبعثرة !

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» إصابة وزير فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي
» إنهاء فحص عبارات عودة الحجاج بسفاجا
» «الجندي»: الداعون لخلع الحجاب «عُصاة»
» أول تعليق«آل الشيخ» على خسارة صلاح جائزة الأفضل بأوروبا
» حبس مدير ومنقذ حمام السباحة بنادي الرواد
» أسعار الحديد تتراجع أكثر من 300 جنيه
» «البرادعي»: تونس تحقق أحد أهم إنجازات الثورة
» فضيحة.. المنتخب بدون ملابس في مباراة النيجر
» اندلاع حريق بشركة لصناعة السيارات بالشرقية
» يتفاجأ بزوجته "بطلة" لفيلم إباحى
» السلاح الإسرائيلي يشارك في إبادة مسلمي الروهينجا

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • فجر

    04:09 ص

  • فجر

    04:08

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
الطلاق
زرع قرنية
حقوق الانسان
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة