خالد الجندي: هناك أمور شُرعت في الدين يبغضها الله

30 أغسطس 2018 - 09:27 م

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك أمور شرعت في الدين يبغضها الله، ولكن لا مناص منها لضبط النفس أو للدفاع عن النفس.

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc "، اليوم الخميس، أن الله سبحانه وتعالى يكره المعتدين، ولكنه أمر المؤمنين بالاعتداء على من يبدأ بالاعتداء عليهم؛ للدفاع عن أنفسهم.

واستشهد بالآية الكريمة: "إن الله لا يحب المعتدين"، والآية الكريمة: "ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم".