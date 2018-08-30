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مقتل حارس عقار بالساطور في الغردقة

قبلي وبحري

صورة القتيل
صورة القتيل

حسن حمدان

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الغردقة

مقل. حارس.

عقار. ساطور.

شهدت منطقة جبل العفش مقتل حارس عقار على يد شخص بالساطور بسبب خلافات مالية بمدينة الغردقة.

البداية كانت بتلقى قسم ثانٍ الغردقة، بلاغاً بتعدى شخص على شاب  بمنطقة جبل العفش بساطور فى رأسه لفظ على أثرها أنفاسه الأخيرة.


وأكد شهود عيان أن المتهم تشاجر مع المجنى عليه بسبب خلافات مالية بمنطقة جبل العفش واعتدى عليه بالساطور، وسلم نفسه لرجال الشرطة.


وأضافت مشاجر أن المجنى عليه يدعى "ياسر " ويعمل حارس عقار فى عمارة سكنية بمنطقة القيادات .

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيق .

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