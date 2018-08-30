هذه حقيقة دعوة «معصوم مرزوق» للتظاهر

30 أغسطس 2018 - 09:39 م

قالت ميسرة مرزوق، ابنة معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، القيادي السابق بـ "التيار الشعبي"، إن والدها لم يدع للتظاهر في 31 أغسطس، وإنما دعا لعقد مؤتمر سياسي فقط.

ومطلع أغسطس الجاري، أطلق مرزوق، نداءً للشعب يدعو فيه إلى إجراء استفتاء شعبي على استمرار النظام من عدمه، وكذلك الخروج في مظاهرات في 31 أغسطس الجاري، حال عدم قبول النظام مطالبه.

غير أن ابنته قالت عبر صفحتها الشخصية "فيس بوك، إن "دعوة السفير معصوم مرزوق كانت لعقد مؤتمر سياسي يوم 31 أغسطس كما جاء في بيانه أكثر من مرة ولم تكن دعوة للتظاهر".

وأضافت: "كما أن الدعوة تشترط تولي الأحزاب المعارضة التنسيق وبشرط موافقة الأمن وحمايته للمؤتمر، وبالتالي فإن الدولة رفضت الدعوة وكذلك الأحزاب الأمر الذي يلغي أي مؤتمر في ذلك اليوم لعدم توافر الشروط الجوهرية لتحقيق النداء".

وعلقت على ما نشره الإعلام منسوبًا إلى مرزوق خلال التحقيقات أمام النيابة، معتبرة أنه "يستهدف النيل من سيرة أبي، وتاريخه الناصع، فينشرون الأكاذيب المضللة عن أقواله في التحقيقات مستغلين بذالك عدم استطاعته بالرد عليهم".

وأضافت: "أؤكد أن كل ما يردد في هذا الصدد هو محض كذب وأعلن بأن ليس من حق أحد التصريح بالنيابة عن أبى فيما يتعلق بمواقفه و أرائه السياسية بأي شكل، وأي تعدى على هذا مرفوض تمامًا، وهذا نظرًا بأن لديه أرشيف من المقالات والمنشورات والتسجيلات تشهد على مواقفه وآرائه عبر التاريخ وثباته عليهم، ولن أسمح بأي تجاوز في ما يتعلق بهذا الشأن".

وتابعت: "إذا لم يتخل المقاتل معصوم عن مبادئه ووطنيته وإصراره على الدفاع عن الحق في وجه الصهاينة، لم ولن يتنازل عنهم أبدًا في وجه بعض الاتهامات التي كان يتوقعها وعلى الاستعداد لمواجهتها، العار على كل من يحاولون خلخلة صورة هذا الرجل".

وكانت النيابة قررت يوم الجمعة الماضي، حبس مرزوق، و6 آخرين 15 يومًا على ذمة التحقيق، على خلفية اتهامات بينها "التحريض على التظاهر".

ومرزوق، دبلوماسي أسبق، وصل منصب مساعد وزير خارجية، ومعروف عنه مناهضته للنظام الحالي، وأحد الوجوه اليسارية البارزة التي أعلنت رفضها لتنازل النظام عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية وفق اتفاقية جرى توقيعها في 8 أبريل 2016.



