  • الخميس 30 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر10:03 م
بحث متقدم
اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا يؤدي اليمين أمام الرئيس

تعيين أكثر من 90 محافظًا غالبيتهم من العسكريين

معصوم مرزوق

هذه حقيقة دعوة «معصوم مرزوق» للتظاهر

مقتل طفلي ميت سلسيل

ننشر نص تحقيقات النيابة مع قاتل أطفاله

وحدات سكنية

هل تتراجع الحكومة عن الضريبة العقارية؟

الدولار والجنيه

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في التعاملات المسائية

أردوغان

«أردوغان»: نمضي قدمًا لإفشال مؤامرة عمرها 34 عامًا

الطلاق

الخلع أم الطلاق.. أيهما مسئول عن خراب البيوت؟

جانب من اللقاء

شاهد.. ماذا فعل «صلاح» في أول لقاء له بـ«راموس»

انسولين

مرضى السكر: «الأنسولين» غير موجود بالصيدليات

جنود الاحتلال يعتدون على فلسطينيين

إصابة وزير فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي

ابنته:

هذه حقيقة دعوة «معصوم مرزوق» للتظاهر

آخر الأخبار

معصوم مرزوق
معصوم مرزوق

حسن عاشور

أخبار متعلقة
#

حوار مع ياسر رزق عن الإخوان ومبادرة معصوم مرزوق

#

ابنة معصوم مرزوق ترد على الاتهامات الموجهة له

#

حبس معصوم مرزوق و6 آخرين 15 يومًا

#

إذلال الصحافة المصرية وأفول عصرها

سفاجا

أنهاء

فحص العبارات.

الخاصة بالحجاج.

قالت ميسرة مرزوق، ابنة معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، القيادي السابق بـ "التيار الشعبي"، إن والدها لم يدع للتظاهر في 31 أغسطس، وإنما دعا لعقد مؤتمر سياسي فقط.

ومطلع أغسطس الجاري، أطلق مرزوق، نداءً للشعب يدعو فيه إلى إجراء استفتاء شعبي على استمرار النظام من عدمه، وكذلك الخروج في مظاهرات في 31 أغسطس الجاري، حال عدم قبول النظام مطالبه.

غير أن ابنته قالت عبر صفحتها الشخصية "فيس بوك، إن "دعوة السفير معصوم مرزوق كانت لعقد مؤتمر سياسي يوم 31 أغسطس كما جاء في بيانه أكثر من مرة ولم تكن دعوة للتظاهر".

وأضافت: "كما أن الدعوة تشترط تولي الأحزاب المعارضة التنسيق وبشرط موافقة الأمن وحمايته للمؤتمر، وبالتالي فإن الدولة رفضت الدعوة وكذلك الأحزاب الأمر الذي يلغي أي مؤتمر في ذلك اليوم لعدم توافر الشروط الجوهرية لتحقيق النداء".

وعلقت على ما نشره الإعلام منسوبًا إلى مرزوق خلال التحقيقات أمام النيابة، معتبرة أنه "يستهدف النيل من سيرة أبي، وتاريخه الناصع، فينشرون الأكاذيب المضللة عن أقواله في التحقيقات مستغلين بذالك عدم استطاعته بالرد عليهم".

وأضافت: "أؤكد أن كل ما يردد في هذا الصدد هو محض كذب وأعلن بأن ليس من حق أحد التصريح بالنيابة عن أبى فيما يتعلق بمواقفه و أرائه السياسية بأي شكل، وأي تعدى على هذا مرفوض تمامًا، وهذا نظرًا بأن لديه أرشيف من المقالات والمنشورات والتسجيلات تشهد على مواقفه وآرائه عبر التاريخ وثباته عليهم، ولن أسمح بأي تجاوز في ما يتعلق بهذا الشأن".

وتابعت: "إذا لم يتخل المقاتل معصوم عن مبادئه ووطنيته وإصراره على الدفاع عن الحق في وجه الصهاينة، لم ولن يتنازل عنهم أبدًا في وجه بعض الاتهامات التي كان يتوقعها وعلى الاستعداد لمواجهتها، العار على كل من يحاولون خلخلة صورة هذا الرجل".

وكانت النيابة قررت يوم الجمعة الماضي، حبس مرزوق، و6 آخرين 15 يومًا على ذمة التحقيق، على خلفية اتهامات بينها "التحريض على التظاهر".

ومرزوق، دبلوماسي أسبق، وصل منصب مساعد وزير خارجية، ومعروف عنه مناهضته للنظام الحالي، وأحد الوجوه اليسارية البارزة التي أعلنت رفضها لتنازل النظام عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية وفق اتفاقية جرى توقيعها في 8 أبريل 2016.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم
الكاتب الصحفي جمال سلطان

حوار مع ياسر رزق عن الإخوان ومبادرة معصوم مرزوق

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

حصيلة الضرائب المبعثرة !

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» إصابة وزير فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي
» إنهاء فحص عبارات عودة الحجاج بسفاجا
» «الجندي»: الداعون لخلع الحجاب «عُصاة»
» أول تعليق«آل الشيخ» على خسارة صلاح جائزة الأفضل بأوروبا
» حبس مدير ومنقذ حمام السباحة بنادي الرواد
» أسعار الحديد تتراجع أكثر من 300 جنيه
» «البرادعي»: تونس تحقق أحد أهم إنجازات الثورة
» فضيحة.. المنتخب بدون ملابس في مباراة النيجر
» اندلاع حريق بشركة لصناعة السيارات بالشرقية
» يتفاجأ بزوجته "بطلة" لفيلم إباحى
» السلاح الإسرائيلي يشارك في إبادة مسلمي الروهينجا

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • فجر

    04:09 ص

  • فجر

    04:08

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
الطلاق
زرع قرنية
حقوق الانسان
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة