تعيين أكثر من 90 محافظًا غالبيتهم من العسكريين

30 أغسطس 2018 - 09:49 م

منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو 2013، تم إجراء أكثر من حركة للمحافظين، حتى تجاوز عدد المحافظين الذين تم تعيينهم أكثر من 93 محافظًا.

واستحوذ العسكريون على نصيب الأسد من التعيينات، يليهم الشرطيون المتقاعدون، ثم أساتذة الجامعة. إذ تم تعيين 57 لواء من أصل 93 محافظًا و11 أستاذًا جامعيًا و6 مستشارين.

27 محافظًا في 2013 منهم 19 لواء

في 13 أغسطس 2013 أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور، قرارًا بتعيين عدد من المحافظين في 13 أغسطس 2013، شملت قائمة المحافظين 19 لواء ومستشارين ومهندسًا و5 أساتذة جامعة.

وضمت القائمة تعيين كل من اللواء خالد فودة، محافظًا لجنوب سيناء، واللواء طارق مهدي عبد التواب، محافظًا للإسكندرية، واللواء عبد الفتاح حرحور، محافظًا لشمال سيناء، واللواء بدر طنطاوي، محافظًا لمطروح، واللواء محمود خليفة، محافظًا للوادي الجديد.

وضمت القائمة اللواء سماح قنديل، محافظًا لبورسعيد، واللواء إبراهيم حماد، محافظًا لأسيوط، واللواء طارق سعد الدين، محافظًا للأقصر، واللواء عمر الشوادفي، محافظًا للدقهلية، واللواء محمد عبد المنعم، محافظًا للغربية، واللواء محمد عبد اللطيف منصور، محافظًا لدمياط.

وشملت القائمة أيضًا اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظًا للإسماعيلية، واللواء مصطفى يسرى السيد عطا الله، محافظًا لأسوان، واللواء العربي أحمد يوسف السروي، محافظًا للسويس، واللواء صلاح الدين إبراهيم حسان زيادة، محافظًا للمنيا، واللواء مصطفى كامل عبد الباسط هدهود، محافظًا للبحيرة.

وضمت التعيينات الجديدة، اللواء محمود محمد عثمان عتيق، محافظًا لسوهاج، واللواء طارق المهدي، محافظ البحر الأحمر، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظًا لقنا.

وضمت التعيينات مستشارين وهما المستشار محمد عزت عجوة، محافظًا لكفر الشيخ، والمستشار محمد مجدي محمد البتيتي، محافظًا لبني سويف.

وشملت تعيين 5 من أساتذة الجامعة، وهم الدكتور حازم أحمد عطية الله، محافظًا للفيوم، والدكتور سعيد عبد العزيز، محافظًا للشرقية، والدكتور أحمد شيرين فوزي، محافظ المنوفية، والدكتور علي عبد الرحمن، محافظًا للجيزة، والدكتور جلال مصطفى، محافظًا للقاهرة.

كما ضمت المهندس محمد عبد الظاهر، محافظًا للقليوبية.

17 محافظًا في 2015 منهم 3 لواءات و4 أساتذة جامعة

وفي 2 فبراير 2015 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بتعيين 17 محافظًا جديدًا، وشملت القائمة الجديدة للمحافظين، تعيين 3 لواءات ومستشارين و4 من أساتذة الجامعة، وطبيبين، ومهندسًا، و5 من مهن أخرى.

وضمت قائمة تعيين المحافظين، اللواء ياسين طاهر محافظًا للإسماعيلية، واللواء مجدي أمين حسن، محافظ بورسعيد، واللواء علاء أبو زيد سليمان، محافظ مطروح.

وشملت القائمة تعيين 4 من أساتذة الجامعة، وهم الدكتور خالد زكريا العادلي إمام، محافظ الجيزة، والدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محمود، محافظ دمياط، والدكتور أسامة حمدي عبد الواحد، محافظ كفر الشيخ، والدكتور رضا عبد السلام إبراهيم علي، محافظ الشرقية.

كما تم تعيين الدكتور هشام عبد الباسط يونس، محافظ المنوفية، ومحمد سيد بدر، محافظ الأقصر، والدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، طبيب، والدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، طبيب، وحسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، وهاني المسيري، محافظ الإسكندرية، وسعيد مصطفى، محافظ الغربية، والمهندس ياسر الدسوقي عطية سالم، محافظ أسيوط.

كما شملت التعيينات، مستشارين وهما المستشار محمد حفني، محافظ بني سويف، والمستشار وائل نبيه مكرم، محافظ الفيوم.

في 2015 تعيين 9 لواءات ومهندسين

في 26 ديسمبر 2015 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بتعيين عدد من المحافظين وبقاء البعض، وشملت القائمة الجديدة تعيين 9 لواءات ومهندسين.

وشملت القائمة اللواء طارق نصر، محافظ المنيا الجديد، واللواء عادل محمد الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء خالد سعيد، محافظًا للشرقية، واللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة، واللواء رضا محيي الدين، محافظًا للقليوبية، واللواء أحمد ضيف، محافظًا للغربية، واللواء أحمد الهياتمي، محافظ السويس.

وشملت القائمة، اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، واللواء إبراهيم نصر، محافظ كفر الشيخ.

كما ضمت القائمة، تعيين المهندس شريف حبيب، محافظًا لبني سويف، والمهندس محمد عبد الظاهر، إسكندرية.

6 محافظين في 2016 منهم 5 لواءات وطبيب

وفي 7 سبتمبر 2016 تم تعيين 6 محافظين جدد شمل تعيين 5 لواءات وطبيب.

وشملت القائمة تعيين اللواء رضا محمد فرحات، محافظًا للإسكندرية، والدكتور عاطف عبد الحميد، وزير النقل الأسبق، محافظًا للقاهرة، واللواء أحمد حسن محافظًا للسويس، واللواء عمرو عبد المنعم، محافظًا للقليوبية، واللواء عصام الدين بديوي، محافظًا للمنيا، والدكتور جمال سامي علي، محافظًا للفيوم.

في 2017 تعيين 5 محافظين جدد

وفي 26 فبراير 2017 تم تغيير 5 محافظين منهم لواءان وطبيبان ومهندس، وهم اللواء سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، واللواء محمود عشماوي عفيفي، محافظ القليوبية، والدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، والمهندسة نادية صالح، محافظ البحيرة، والدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية.

27 محافظًا في 2018 منهم 19 لواء و4 أطباء

أدى صباح اليوم 27 محافظًا، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الخميس، في أكبر حركة محافظين منهم 19 لواء ومستشارين و4 أطباء و2 أساتذة جامعة.

وضمت القائمة اللواء خالد فودة صديق، محافظ جنوب سيناء، لواء شرطة.

اللواء عبد الحميد عبد العزيز الهجان، محافظ قنا، لواء شرطة.

اللواء أحمد عبد الله محمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، لواء شرطة.

اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، لواء جيش.

اللواء أحمد إبراهيم محمد إبراهيم، محافظ أسوان، لواء جيش.

اللواء عبد المجيد أحمد عبد المجيد صقر، محافظ السويس، لواء جيش.

اللواء حمدي حامد محمد عثمان، محافظ الإسماعيلية، لواء جيش.

اللواء أحمد راشد مصطفى عطيفي، محافظ الجيزة، لواء شرطة.

اللواء خالد عبد العال عبد الحافظ، محافظ القاهرة، لواء شرطة.

عصام سعد إبراهيم أحمد، محافظ الفيوم، لواء شرطة.

اللواء إسماعيل عبد الحمدي طه، محافظ كفر الشيخ، لواء جيش.

اللواء عادل محمد إبراهيم يوسف الغضبان، محافظ بورسعيد، لواء جيش.

اللواء محمد سالمان موسى الزملوط، محافظ الوادي الجديد، لواء جيش.

اللواء قاسم محمد حسين قاسم، محافظ المنيا، لواء شرطة.

اللواء مجدي محمد علي الغرابلي، محافظ مرسى مطروح، لواء جيش.

اللواء سعيد محمد محمد عباس، محافظ المنوفية، لواء جيش.

اللواء هشام عبد الغني عبد العزيز آمنة، محافظ البحيرة، لواء جيش.

اللواء هشام السعيد محمد السيد، محافظ الغربية، لواء جيش.

اللواء جمال نور الدين محمد ذكي، محافظ أسيوط، لواء شرطة.

المستشار هاني عبد الجابر محمد إبراهيم، محافظ بني سويف، مستشار.

المستشار مصطفى محمد أدهم خالد، محافظ الأقصر، مستشار.

الدكتور ممدوح مصطفى السيد أحمد غراب، محافظ الشرقية، طبيب صيدلي.

الدكتور كمال جاد شاروبيم سعد، محافظ الدقهلية، أستاذ جامعي.

الدكتور علاء عبد الحليم محمد مرزوق، محافظ القليوبية، طبيب.

الدكتور أحمد عبد الله الأنصاري، محافظ سوهاج، طبيب.

الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، أستاذ جامعي.

الدكتورة منال عوض ميخائيل، محافظ دمياط، طبيبة بيطرية.