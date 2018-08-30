سقوط حلاق ومدير ملهى ليلي في قبضة الأمن سرقًا فيلا بالغردقة

30 أغسطس 2018 - 10:08 م

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثانٍ الغردقة، من ضبط حلاق ومدير ملهى ليلى، لاتهامهما بسرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية، من داخل فيلا صاحب محل لبيع الأثاث بالغردقة.





تلقى المقدم إسلام مقبل، رئيس مباحث ثان الغردقة، بلاغًا من صاحب معرض أثاث بدائرة القسم يفيد اكتشافه سرقة الفيلا خاصته، وأنه تمت سرقة طبنجة عيار 9 مم بخزينتها 8 طلقات من ذات العيار مرخصة له، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية، و5 ساعات يد، و3 هواتف محمولة، ومبالـغ مالية قدرها "7000 جنيه مصرى، 1400 يوان صينى عن طريق التسلق، وكسر نافذة شرفة غرفة النوم الرئيسية.





وتوصلت تحريات فريق بحث أشرف عليه العميد مدحت منتصر مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحر الأحمر، وقادها العقيد علاء صابر، مفتش مباحث قسم ثان الغردقة، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من حلاق، ومقيم بدائرة القسم وأصل إقامته كفر الشيخ، مفرج عنه فى قضية سرقة مسكن بأسلوب التسلق، و مدير ملهى ليلى، ومقيم بشقة مستأجرة بدائرة القسم وأصل بلدته كفر الشيخ سبق إتهامه فى عدد 5 قضايا "سرقة".





وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، حيث قام المتهم الأول بالدخول عن طريق التسلق وكسر باب الشرفة، وقام المتهم الثانى بمراقبة الطريق، وتم ضبط جميع المسروقات بإرشادهما، وكذا الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.



