ضبط 24 طربة حشيش بكمين سفاجا

تمكنت ضباط وحدة مباحث قسم سفاجا من ضبط كمية كبيرة من مخدر "الحشيش" في إحدى الأكمنة المرورية.

وتلقى اللواء أشرف عز العرب، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من الرائد مصطفى عكاشة، رئيس مباحث سفاجا، يفيد تمكن ضباط المباحث المعينين بخدمة كمين الكيلو 5 بسفاجا بفحص السيارات المقبلة من اتجاه قنا سفاجا أثناء استيقاف السيارة نقل قنا "ربع نقل" بيضاء اللون، قيادة المدعو "ع. ز. ع"، سائق، ومقيم في الشعانية بمركز نجع حمادي في قنا، يرافقه المدعو "أ. ع"، سائق، ومقيم في الشعانية بمركز نجع حمادي في قنا، وضبط بحوزته داخل السيارة عدد 24 طربة "حشيش" تزن 2400 جرام تقريباً ومبلغ مالي وهاتف محمول.





تم التحفظ على المضبوطات، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق .



