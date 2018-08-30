احتفال تركى بالقاهرة وكلمة لأردوغان

30 أغسطس 2018 - 10:16 م

احتفلت السفارة التركية بالقاهرة، مساء الخميس، بالذكرى 96 لانتصار الجيش التركي على قوات الحلفاء والجيوش اليونانية الغازية، في 30 أغسطس 1922.

وأقيم الحفل بمقر السفارة التركية، وسط القاهرة، بمشاركة سفراء وملحقين عسكريين لعدة سفارات بمصر.

واستقبل ضيوف الحفل، بمقر السفارة، حليمة ابرو دميرجان، نائب رئيس البعثة بالسفارة التركية بالقاهرة، والعقيد مصطفى أوزكور توتن، الملحق العسكري التركي بالقاهرة، حيث ألقت "دميرجان"، كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بهذه المناسبة أمام الحضور.

و"عيد النصر والقوات المسلحة"، يوم وطني في الجمهورية التركية، وجمهورية شمال قبرص التركية، وفيه تحيي الدولتان في هذه المناسبة ذكرى الانتصارات، التي أحرزها الجيش التركي، بقيادة مصطفى كمال أتاتورك، على قوات الحلفاء، والجيوش اليونانية الغازية، في 30 أغسطس 1922.