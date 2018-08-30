  • الخميس 30 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر11:55 م
بحث متقدم
ترامب

ترامب: ندرس الانسحاب من "التجارة العالمية"

ديدا

"بيراميدز" يتعاقد مع البرازيلي "ديدا"

أردوغان

احتفال تركى بالقاهرة وكلمة لأردوغان

راموس وصلاح

راموس: طويت صفحة الخلافات مع صلاح

اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا يؤدي اليمين أمام الرئيس

تعيين أكثر من 90 محافظًا غالبيتهم من العسكريين

معصوم مرزوق

هذه حقيقة دعوة «معصوم مرزوق» للتظاهر

مقتل طفلي ميت سلسيل

ننشر نص تحقيقات النيابة مع قاتل أطفاله

وحدات سكنية

هل تتراجع الحكومة عن الضريبة العقارية؟

الدولار والجنيه

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في التعاملات المسائية

أردوغان

«أردوغان»: نمضي قدمًا لإفشال مؤامرة عمرها 34 عامًا

خلال جلسات أغسطس

البورصة تربح 8.1 مليار جنيه

مال وأعمال

البورصة
البورصة

وكالات

أخبار متعلقة
#

البورصة تخسر 1.6 مليار جنيه

#

«البورصة» تخسر 7.2 مليار جنيه

#

«البورصة» تخسر 13.9 مليار جنيه

#

البورصة تخسر 6.5 مليار جنيه

البورصة،

اغسطس

ربح

ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية نحو 8.1 مليار جنيه خلال جلسات شهر أغسطس الجارى، ليغلق عند مستوى 881.713 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.9% عن الشهر الماضى.

وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 474.766 مليار جنيه إلى 569.895 مليار جنيه خلال شهر أغسطس، بنسبة نمو 20%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 184.602 مليار جنيه إلى 193.333 مليار جنيه بنسبة نمو 4.7%، وزاد رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 659.368 مليار جنيه إلى 763.228 مليار جنيه بنسبة نمو 15.8%.

وبلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 5145 مليون جنيه خلال شهر أغسطس الجارى، وبلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 5054 ألف سند تقريبا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم
الكاتب الصحفي جمال سلطان

حوار مع ياسر رزق عن الإخوان ومبادرة معصوم مرزوق

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

حصيلة الضرائب المبعثرة !

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» البورصة تربح 8.1 مليار جنيه
» إصابة وزير فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي
» إنهاء فحص عبارات عودة الحجاج بسفاجا
» «الجندي»: الداعون لخلع الحجاب «عُصاة»
» أول تعليق«آل الشيخ» على خسارة صلاح جائزة الأفضل بأوروبا
» حبس مدير ومنقذ حمام السباحة بنادي الرواد
» أسعار الحديد تتراجع أكثر من 300 جنيه
» «البرادعي»: تونس تحقق أحد أهم إنجازات الثورة
» فضيحة.. المنتخب بدون ملابس في مباراة النيجر
» اندلاع حريق بشركة لصناعة السيارات بالشرقية
» يتفاجأ بزوجته "بطلة" لفيلم إباحى

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • فجر

    04:09 ص

  • فجر

    04:08

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
الطلاق
زرع قرنية
حقوق الانسان
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة