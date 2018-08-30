راموس: طويت صفحة الخلافات مع صلاح

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محمد صلاح

سيرجيو راموس

أكد سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد الإسباني، أنه لم يعد على خلاف مع النجم المصري، محمد صلاح المحترف فى نادي ليفربول الإنجليزي، متمنيًا له التوفيق في مشواره القادم مع "الريدز".

وقال "راموس"، في تصريحات على هامش تتويجه بجائزة أفضل مدافع في أوروبا، "لقد طويت صفحة الخلافات مع محمد صلاح، لا يوجد شيء بيننا، وأنا أتمنى دائماً الحظ الجيد لجميع زملائي".

وشهد حفل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أول مقابلة بين محمد صلاح و"راموس" بعد موقعة نهائي دوري أبطال أوروبا، التي تسببت في إصابة "صلاح" وعدم استكماله النهائي وابتعاده عن الملاعب لما يقرب من 3 أسابيع.

وبعد أن استلم "راموس" جائزة أفضل مدافع في أوروبا، حيث كان يجلس فى الصف الخلفي لـ"صلاح"، وضع يده على كتف الأخير إلا أنه "صلاح" لم يبال له.

وكان نجم ريال مدريد تدخل بشكل عنيف مع محمد صلاح خلال لقاء نهائي دوري أبطال أوروبا، ما أدى إلى خروج صلاح مصابا ليخسر فريقه بثلاثة أهداف لهدف.


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