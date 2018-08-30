"بيراميدز" يتعاقد مع البرازيلي "ديدا"

30 أغسطس 2018 - 11:11 م

أعلنت إدارة نادي "بيراميدز" الاتفاق مع الحارس التاريخي السابق لمنتخب البرازيل نيلسون ديدا، كمدرب لحراس المرمى.

وأوضحت الصفحة الرسمية لـ"بيراميدز"، على موقع "تويتر"، أن "ديدا" مكلف بإعطاء جرعات تدريبية إضافية لحراس الفريق، ومن شأن ذلك رفع أداء حراس المرمى في الفريق.

يذكر أن بيراميدز تعاقد خلال الأيام الماضية مع الأرجنتيني لافولبي، ليقود تدريب الفريق خلفا للبرازيلي البرتو فالنتيم.