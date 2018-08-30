ترامب: ندرس الانسحاب من "التجارة العالمية"

30 أغسطس 2018 - 11:43 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إنه سيدرس الانسحاب من منظمة التجارة العالمية إذا لم تطور أداءها.

وفي استمرار لانتقاداته للمنظمة، قال ترامب في مقابلة مع بلومبرج "إذا لم يطوروا أداءهم، فسأنسحب من منظمة التجارة العالمية".

وقال الرئيس الأمريكي، اليوم الخميس إنه غير نادم على تعيين جيروم باول فى منصب رئيس مجلس الاحتياطى الاتحادى.

وأكد ترامب أن اتفاق للتجارة مع كندا سيأتى بحلول يوم الجمعة أو "فى غضون فترة زمنية"، لكنه سيأتى، موضحا أن مقترح الاتحاد الأوروبى بإلغاء الرسوم الجمركية على السيارات "ليس جيدا بما يكفى".