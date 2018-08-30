  • الخميس 30 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر11:54 م
بحث متقدم
ترامب

ترامب: ندرس الانسحاب من "التجارة العالمية"

ديدا

"بيراميدز" يتعاقد مع البرازيلي "ديدا"

أردوغان

احتفال تركى بالقاهرة وكلمة لأردوغان

راموس وصلاح

راموس: طويت صفحة الخلافات مع صلاح

اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا يؤدي اليمين أمام الرئيس

تعيين أكثر من 90 محافظًا غالبيتهم من العسكريين

معصوم مرزوق

هذه حقيقة دعوة «معصوم مرزوق» للتظاهر

مقتل طفلي ميت سلسيل

ننشر نص تحقيقات النيابة مع قاتل أطفاله

وحدات سكنية

هل تتراجع الحكومة عن الضريبة العقارية؟

الدولار والجنيه

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في التعاملات المسائية

أردوغان

«أردوغان»: نمضي قدمًا لإفشال مؤامرة عمرها 34 عامًا

ترامب: ندرس الانسحاب من "التجارة العالمية"

عرب وعالم

ترامب
ترامب

وكالات

أخبار متعلقة
#

ترامب ينفي نيته الانسحاب من منظمة التجارة العالمية

#

أمريكا تعلن فرض عقوبات جديدة على إيران

#

هكذا ستعيد أمريكا فرض عقوباتها على إيران

#

تطورات جديدة بشأن مرشحة ترامب لرئاسة الـ"C?a"

أمريكا

ترامب

منظمة التجارة العالمية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إنه سيدرس الانسحاب من منظمة التجارة العالمية إذا لم تطور أداءها.

وفي استمرار لانتقاداته للمنظمة، قال ترامب في مقابلة مع بلومبرج "إذا لم يطوروا أداءهم، فسأنسحب من منظمة التجارة العالمية".

وقال الرئيس الأمريكي، اليوم الخميس إنه غير نادم على تعيين جيروم باول فى منصب رئيس مجلس الاحتياطى الاتحادى.

وأكد ترامب أن اتفاق للتجارة مع كندا سيأتى بحلول يوم الجمعة أو "فى غضون فترة زمنية"، لكنه سيأتى، موضحا أن مقترح الاتحاد الأوروبى بإلغاء الرسوم الجمركية على السيارات "ليس جيدا بما يكفى".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم
الكاتب الصحفي جمال سلطان

حوار مع ياسر رزق عن الإخوان ومبادرة معصوم مرزوق

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

حصيلة الضرائب المبعثرة !

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» البورصة تربح 8.1 مليار جنيه
» إصابة وزير فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي
» إنهاء فحص عبارات عودة الحجاج بسفاجا
» «الجندي»: الداعون لخلع الحجاب «عُصاة»
» أول تعليق«آل الشيخ» على خسارة صلاح جائزة الأفضل بأوروبا
» حبس مدير ومنقذ حمام السباحة بنادي الرواد
» أسعار الحديد تتراجع أكثر من 300 جنيه
» «البرادعي»: تونس تحقق أحد أهم إنجازات الثورة
» فضيحة.. المنتخب بدون ملابس في مباراة النيجر
» اندلاع حريق بشركة لصناعة السيارات بالشرقية
» يتفاجأ بزوجته "بطلة" لفيلم إباحى

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • فجر

    04:09 ص

  • فجر

    04:08

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
الطلاق
زرع قرنية
حقوق الانسان
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة