حفل عشاء على شرف حضور السيسي بالبحرين

31 أغسطس 2018 - 12:29 ص

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة جلسة مباحثات موسعة مساء اليوم الخميس، بالمنامة، ضمت وفدي البلدين، إذ أكد الرئيس السيسي عدم سماح مصر بالمساس بأمن واستقرار أشقائها في دول الخليج، وأن أمن الخليج يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن مصر.

وشدد الرئيس على أهمية مواصلة العمل على توحيد الصف العربي وتضامنه لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية، والتصدي لمحاولات التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه جرى تنظيم حفل عشاء على شرف الرئيس شارك فيه عدد من الوزراء وكبار المسئولين في مملكة البحرين.

كما أجرى الرئيس زيارة إلى متحف البحرين الوطني، والذي يعد أقدم متحف في منطقة الخليج العربي ويضم مجموعة أثريّة نادرة اكتُشف في العديد من المواقع الأثريّة في البحرين، تشهد على تاريخ الجزيرة.

ويعد المتحف تتويجاً للجهود التي تبذلها مملكة البحرين للحفاظ على تراث وتاريخ حضارة المملكة.

كما شهد الرئيس عرضاً فنيا أقيم في مسرح البحرين الوطني، حيث أعرب الرئيس عن تميز الحضارة والثقافة البحرينية، وما تتسم به من تاريخ عريق، متمنيًا للشعب البحرينى دوام الرفعة والازدهار تحت قيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.