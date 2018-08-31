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السيسي وعاهل البحرين يتفقان على "توحيد الصف العربي"

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السيسي وعاهل البحرين
السيسي وعاهل البحرين

الأناضول

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البحرين

السيسي

حمد بن عيسى

اتفق الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى، الخميس، على ضرورة "توحيد الصف العربي".

فيما أكد عاهل البحرين على ضرورة التصدي لما اعتبره "تدخلا" من إيران في الشؤون الداخلية للدول العربية، وتأمين الملاحة عبر مضيقي هرمز وباب المندب.

جاء ذلك في بيان للرئاسة المصرية، وخبر نشرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا) في أعقاب وصول السيسي للمنامة، اليوم، ضمن جولة أسيوية غير محددة المدة تشمل كذلك الصين وأوزبكستان.

وحسب بيان الرئاسة المصرية، وصل السيسي المنامة، اليوم، وعقد جلسة مباحثات موسعة مع العاهل البحريني ضمت وفدي البلدين.

وأضاف البيان: "اتفق الجانبان على مواصلة العمل المشترك لتوحيد الصف العربي وتعزيز تضامنه لما فيه صالح الأمة العربية وشعوبها".

ولفت إلى أن "رؤى الجانبين توافقت بشأن ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، وأهمية تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة".

فيما أكد السيسي "عدم سماح مصر بالمساس بأمن واستقرار أشقائها في دول الخليج، وأن أمن الخليج يُعد جزءا لا يتجزأ من أمن مصر".

فيما قالت وكالة أنباء البحرين الرسمية، إن العاهل البحريني أكد خلال جلسة المباحثات "أهمية وحدة الصف والتضامن بين الدول العربية الشقيقة بما يسهم في تعزيز قدرتها على حماية مصالحها ومكتسباتها".

وحسب المصدر ذاته، "تم التأكيد خلال اللقاء على التصدي للتدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وخاصة من قبل إيران"، و"تم التأكيد أيضا على ضرورة حماية المياه والممرات الدولية، وخاصة مضيقي هرمز وباب المندب".

وشددا على أن "البحرين ومصر تقومان بدورهما في هذا الشأن بالتعاون مع الشركاء و الحلفاء"، دون تفاصيل.

وتنفي إيران اتهامات من جيرانها بالتدخل في شؤونها، وتؤكد حرصها على علاقات حسن جوار.

وفي 25 يوليو الماضي، أعلنت السعودية، تعليق جميع شحنات النفط الخام التي تمر عبر مضيق باب المندب (الذي يمر من خلاله نحو 4.6 ملايين برميل نفط يوميا)، وذلك عقب الإعلان عن تعرض ناقلتي نفط سعوديتين لهجوم "حوثي".

فيما قال المتحدث باسم التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، مؤخرا، إنه بالتنسيق مع المجتمع الدولي "اتخذت الإجراءات اللازمة كافة لاستمرار حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية عبر مضيق باب المندب"، دون توضيح.

ومؤخرا، هددت طهران بمنع تصدير النفط من أي دولة إذا مُنعت من تصدير نفطها بموجب العقوبات الأمريكية، وذلك بإغلاق مضيق هرمز، الذي يفصلها عن سلطنة عمان، ويمر عبره نحو 18 مليون برميل يوميا من نفط العراق والدول الخليجية.


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