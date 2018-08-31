  • الجمعة 31 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر10:10 ص
بحث متقدم
رونالدو

شاهد.. فيديو نارد لـ"رونالدو" يراوغ أساطير التدريب

ترامب واردوغان

ترامب: أشعر بخيبة أمل كبيرة

دياز

سعر "دياز" يفقز لـ1650 ضعف للانتقال للريال

حقيقة هبوط الدولار في البنوك

ارتفاع أسعار العملات الأجنبية في البنوك

محمد صلاح

ماذا قال محمد صلاح بعد خسارته جائزة أفضل لاعب بالاتحاد الاوروبي؟

السفارة الامريكية

هذا المرشح الأبرز لمنصب السفير الأميركي في مصر

صاروخ باليستي

السعودية تعترض صاروخًا حوثيًا متجه إلى نجران

السيسي وعاهل البحرين

السيسي وعاهل البحرين يتفقان على "توحيد الصف العربي"

خيرت فيلدرز

إلغاء مسابقة "مسيئة" للرسول بهولندا

ترامب

ترامب: ندرس الانسحاب من "التجارة العالمية"

هذا المرشح الأبرز لمنصب السفير الأميركي في مصر

عرب وعالم

السفارة الامريكية
السفارة الامريكية

أخبار متعلقة
#

يتفاجأ بزوجته "بطلة" لفيلم إباحى

#

سفير بريطانيا يفكر فى لعب الكرة بجوار "صلاح"

#

بالفيديو.. وزير الري: قلق على المياه

#

إيران: نمد يدنا للشراكة مع مصر

يتصدر الدبلوماسي الأميركي دافيد ساترفيلد قائمة المرشحين لمنصب سفير الولايات المتحدة إلى مصر.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أميركيين ، طلبا بعدم نشر اسميهما قولهما إن "منصب ساترفيلد كأكبر دبلوماسي أميركي معني بشؤون الشرق الأوسط سينتهي إذا أكد مجلس الشيوخ الأميركي ترشيح ديفيد شينكر مساعدا لوزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى".

ويتولى ساترفيلد هذه الوظيفة بصفة قائم بالأعمال منذ نحو عام.

هذا وقد امتنع البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية عن التعليق.

وسابقا، شغل ساترفيلد مناصب عدة منها نائب قائد البعثة الأميركية في العراق وسفير الولايات المتحدة إلى لبنان ومدير شؤون الشرق الأدنى في مجلس الأمن القومي إضافة لعمله في سورية وتونس والسعودية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم
الكاتب الصحفي جمال سلطان

حوار مع ياسر رزق عن الإخوان ومبادرة معصوم مرزوق

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

حصيلة الضرائب المبعثرة !

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» سلطانية تاريخية تقدر بـ 25.6 مليون دولار
» وفاة مطرب شهير في حادث مروري
» تسرب هوائي في فضاء روسيا يهدد 6 رواد
» بالفيديو.. الأسماك تنزل من السماء بالولايات المتحدة
» فنان شهير يهاجم شيرين عبدالوهاب تعرف علي السبب
» تعليق مدرب ليفربول بعد "قرعة الموت"
» متي يتم طرح "آيفون" الجديد بالأسواق؟
» استراليا أغلى مكان في العالم لشراء السجائر
» الشرطة البريطانية تعتقل مرتكب "الجريمة البشعة"
» معركة مسلحة بمركز تجاري في كندا
» "الرجل الحديدي" في روسيا

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    04:09

  • شروق

    05:35

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:25

  • عشاء

    19:55

من الى
الطلاق
زرع قرنية
حقوق الانسان
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة