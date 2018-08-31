هذا المرشح الأبرز لمنصب السفير الأميركي في مصر

يتصدر الدبلوماسي الأميركي دافيد ساترفيلد قائمة المرشحين لمنصب سفير الولايات المتحدة إلى مصر.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أميركيين ، طلبا بعدم نشر اسميهما قولهما إن "منصب ساترفيلد كأكبر دبلوماسي أميركي معني بشؤون الشرق الأوسط سينتهي إذا أكد مجلس الشيوخ الأميركي ترشيح ديفيد شينكر مساعدا لوزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى".

ويتولى ساترفيلد هذه الوظيفة بصفة قائم بالأعمال منذ نحو عام.

هذا وقد امتنع البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية عن التعليق.

وسابقا، شغل ساترفيلد مناصب عدة منها نائب قائد البعثة الأميركية في العراق وسفير الولايات المتحدة إلى لبنان ومدير شؤون الشرق الأدنى في مجلس الأمن القومي إضافة لعمله في سورية وتونس والسعودية.