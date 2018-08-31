» متي يتم طرح "آيفون" الجديد بالأسواق؟

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أعلنت شركة أبل الأميركية، مساء الخميس، أنها ستكشف النقاب عن هواتفها المنتظرة يوم الأحد، 12 من سبتمبر المقبل.

وذكرت الشركة الشهيرة أن الكشف عن الهواتف الثلاثة سيجري خلال حفل يقام في مقر الشركة بولاية كاليفورنيا الأميركية.

وحسبما أوردت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن الإعلان هذه المرة يختلف عن مناسبات سابقة كانت تكتفي فيها أبل بالكشف عن هاتف أو اثنين.

وتوقعت أن تكون الهواتف الثلاثة الجديدة قريبة في التصميم من هاتف آيفون X ، الذي أطلق في 2017، لكن مع إضافات جديدة في الخصائص والحجم.


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