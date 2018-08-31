ارتفاع أسعار العملات الأجنبية في البنوك

31 أغسطس 2018 - 09:14 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 31 أغسطس.

وارتفع سعر اليورو ليسجل نحو 20.70 جنيه للشراء، و 20.95 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني ليسجل نحو 23.08 جنيه للشراء، و 23.20 جنيه للبيع.

وزاد سعر الفرنك السويسري نحو 18.30 جنيه للشراء ، و 18.45 جنيه للبيع.

بينما تراجع سعر الـ100 ين الياباني ليسجل نحو 15.91 جنيه للشراء، و 16.09 جنيه للبيع.

وتشهد السوق السوداء استقرارًا فى أسعار الدولار، نتيجة السياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي بإتاحة حرية بيع وشراء الدولار فى البنوك من خلال قرار تحرير سعر الصرف.

وقبل تحرير سعر صرف الجنيه، تراجع إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم أو استقبال حوالاتهم المالية بالعملات الأجنبية، بسبب فارق أسعار الصرف بين القنوات الرسمية والسوق الموازية "السوداء"، وهو ما تغير بعد تعويم الجنيه في نوفمبر.