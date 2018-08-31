» فنان شهير يهاجم شيرين عبدالوهاب تعرف علي السبب

31 أغسطس 2018 - 09:19 ص

شن الفنان اللبناني، زياد برجي، هجوما حادا علي الفنانة شيرين عبدالوهاب معلنا غضبة بسبب المشروع الغنائي الذي كان من المفترض أن يجمعهما معا.

وأكد برجي أن المشروع تم إلغاؤه ولم يتم تأجيله كما أشيع، مبررا ذلك بأنه لم يعد يحبها كما كان يفعل في السابق، وهذا هو المبرر بكل بساطة.

وأوضح برجي في لقاء مع برنامج "MBC Trending " الذي يعرض عبر شاشة "MBC4 "، أنه لن يستطيع أن يمثل حب شيرين والتعاون معها، وأن يأكلا معا في طبق واحد، خاصة أنه حينما يعمل مع كبار النجوم تكون أجواء الحب هي المسيطرة.

مشيرا إلى أنه قبل أن يحقق النجاح في الفترة الأخيرة، حينما كان يشارك النجوم في حفلاتهم الغنائية كانوا يضعون صورته بنفس حجم صورهم.

وهو الأمر الذي لم يتوقعه من شيرين عبد الوهاب إلا أنه تسبب في شعوره بالحزن، وهو ما جعله ينهي حديثه قائلة "وحياة ولادي بطلت أحبها لشيرين".

ويبدو أن الخلاف يعود إلى الحفل الغنائي الذي جمع الثنائي معا في دولة الكويت، حينما وضعت صورة زياد برجي بحجم أصغر من صورة شيرين وهو ما أغضبه.